Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret

VAN - Van'ın Çatak ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi'nde gece askerlerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Soylu, gündüz de 2 ay önce hizmet vermeye başlayan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasını gezdi. Emniyetteki şeref defterini imzalayan Bakan Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar eşlik etti. Helikopterle Emniyet Müdürlüğü bahçesine iniş yapan Bakan Soylu, protokolde bulunan kurum amirleri tarafından karşılandı. Yeni 5 katlı binayı gezen Soylu, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile makamında basına kapalı, kısa bir görüşme gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ardından da Edremit ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçtiği bildirildi.