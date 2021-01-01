Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Avşa Adası isimli gemi satılıyor
Avşa Adası isimli gemi...
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...

Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşında Van Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiklerle bir araya geldi. Bakan Soylu, gündüz de Van'da 2 ay önce hizmet vermeye başlayan emniyet müdürlüğü yeni binasını ziyaret etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Ocak 2021 Cuma 15:46
0 Okunma
Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret

VAN - Van'ın Çatak ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi'nde gece askerlerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Soylu, gündüz de 2 ay önce hizmet vermeye başlayan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasını gezdi. Emniyetteki şeref defterini imzalayan Bakan Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar eşlik etti. Helikopterle Emniyet Müdürlüğü bahçesine iniş yapan Bakan Soylu, protokolde bulunan kurum amirleri tarafından karşılandı. Yeni 5 katlı binayı gezen Soylu, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile makamında basına kapalı, kısa bir görüşme gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ardından da Edremit ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçtiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan SoyluVan Emniyet MüdürlüğüYeni Bina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Ar-Ge eleştirisi
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Ar-Ge eleştirisi
Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek
Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans