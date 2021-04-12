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'Bildiri' soruşturmasında 4 emekli amiral emniyette

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturması kapsamında, ifade için tebligat gönderilen 4 emekli amiralin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri başladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Nisan 2021 Pazartesi 11:25
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'Bildiri' soruşturmasında 4 emekli amiral emniyette

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında, TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen başlattığı soruşturma kapsamında, 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4 emekli amiral yaşları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek diğer amirallerin imzalamasını sağlayan emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın, geçen perşembe günü sevk edildikleri adliyede, gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasına karar verildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlandığı öğrenilen 10 emekli amiralin, bugün akşam saatlerine doğru adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

4 EMEKLİ AMİRAL EMNİYETTE

Öte yandan, soruşturma kapsamında, gözaltına alınmaksızın ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın emniyette ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BildiriSoruşturma4 Emekli AmiralEmniyet
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