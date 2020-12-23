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Cerablus'ta bomba yüklü traktör imha edildi

Cerablus'ta bomba yüklü traktör imha edildi, PKK/YPG'nin hain planı ve hücresi deşifre oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Aralık 2020 Çarşamba 16:51
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Cerablus'ta bomba yüklü traktör imha edildi

GAZİANTEP - Suriye'nin Cerablus kentinde eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin saldırıda kullanacağı 150 kilo patlayıcı yüklü traktör imha edildi. Facianın önlendiği saldırıyı gerçekleştirmesi önlenen teröristin daha önce Resulayn'da 2 asker ve 2 Suriye Milli Ordusu askerinin şehit olması ile El Bab'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda yer aldığı ortaya çıktı. Teröristin sorgulamasında elde edilen bilgiler ile bombalı saldırı hazırlığı yapan terör örgütünün bir hücre evi çökertilerek, olası kanlı eylemler de engellenmiş oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Cerablus kentinde, 20 Aralık günü, istihbarat birimlerinin tespitinin ardından güvenlik güçlerince eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen PKK/YPG'li terörist B.H.F. yakalandı. Suriye uyruklu terörist sorgulamasında, terör örgütü PKK/YPG adına bombalı eylem yapmak için Cerablus'ta arayış içerisinde olduğunu söyledi. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu bölgeleri tespit etmeye çalıştığı sırada yakalanan terörist, eylemi ele geçmemesi durumunda dikkat çekmemek için traktör ile gerçekleştireceğini ifade etti. Teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Taşatan Köyü yolu üzerinde park halinde duran radyo frekans komutalı el yapımı 150 kilo ağırlığında C-4 patlayıcı yerleştirilmiş olan traktör, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi.

EL BAB SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Suriye uyruklu terörist B.H.F., sorgulamasında terör örgütünün TSK'nın düzenlediği harekatlar ile özgürleştirilen Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde, kaos ortamı oluşturmak için bombalı saldırılar yapılması talimatı verdiğini itiraf etti. Suriye Milli Ordusu kontrolündeki bölgelerde başta Türk askeri ve yerel polisler olmak üzere sivillerin hedef alındığı saldırı talimatının ardından harekete geçtiklerini anlatan B.H.F., sorgulamasında 24 Kasım'da El Bab'da düzenlenen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı saldırıyı kendisinin bizzat yaptığını itiraf etti.

TÜRK ASKERLERİNİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYI ORGANİZE ETMİŞ

Terörist sorgusunda ayrıca 10 Aralık'ta Resulayn'da 2 Türk askeri ile 2 yerel polisin şehit olduğu, 8'i Türk askeri 10 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin önemli bilgiler verdi. Terörist B.H.F., kendisinin aslen Resulaynlı olduğunu ve bölgeyi çok iyi bildiğini belirterek, terör örgütünün talimatı doğrultusunda saldırıyı organize eden grupta yer aldığını itiraf etti. Saldırıyı organize ettikten sonra terör örgütünün sözde yöneticilerinin talimatı ile Resulayn'da görevlendirilen teröristlerce bomba yüklü araçla eylemin gerçekleştiğini anlatan B.H.F., PKK/YPG'nin kaos ortamı için her yerde eylem yapılmasını istediğini belirtti.

HUZUR ORTAMINI BOZACAK SALDIRILAR İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Huzur ortamının bozulmasının amaçlandığını ve bu doğrultuda terör örgütünün daha fazla can kaybı ve yaralanmaların olabileceği alanlara saldırılması talimatı verdiğini anlatan B.H.F., "Terör örgütü bizden; asker, polis, sivil fark etmiyor, çok fazla can kaybı olabilecek alanların seçilmesini istedi. Bu doğrultuda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde keşif çalışması yapıldı. Halkın yoğun olduğu alanlara bomba yüklü araçlarla saldırı için örgüt militanları çalışma başlattı. Halen bölgede bulunan örgüt militanları dikkat çekmeden keşif çalışması yaparak, örgüt yöneticilerine bildiriyordu. Örgüt yöneticileri de daha sonra bu bölgelerde bulunan hücre yapılara eylem için onay veriyordu. Onayın ardından örgüt tarafından gönderilen patlayıcılar, araçlara yerleştiriliyor ve eylem gerçekleştiriliyordu" dedi.

HÜCRE EVİ BASILDI, 8 TERÖRİST YAKALANDI

Terör örgütünün huzuru bozmak ve kaos ortamı oluşturmak için saldırılarını sürdüreceğini de itiraf eden B.H.F., yeni saldırı planlarına ilişkin de detaylar verdi. Teröristin itiraflarının ardından verdiği bilgiler doğrultusunda Cerablus'taki bir hücre evine operasyon düzenlendi. Baskında hücre evinde bulunan ve terör örgütünün bölgedeki sözde yöneticilerinden olan 8 terörist, çok sayıda silah ve patlayıcı ile birlikte yakalandı. 8 teröristin ilk sorgulamasında talimatları kimlerden aldıklarlı ve patlayıcıları nasıl temin ettikleri konusunda önemli bilgiler verdiği belirtildi. Bu teröristlerin sorgulamalarının ardından terör örgütünün kuryeliğini yapan ve patlayıcı transferinde görev alan kişilerin kimliklerine de ulaşıldı. Yerel güvenlik güçleri, bu kişilerin yakalanmasına yönelik Cerablus'un yanı sıra Resulayn, Tel Abyad, Azez, Mare, El Bab, Afrin ve Soran bölgelerinde de operasyon başlattı.

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Bomba Yüklü Traktör Imha EdildiPKKYPGCerablus
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