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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik hakaret içerikli karikatür yayınlayan Fransız Charlie Hebdo Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau, Yazı İşleri Müdürü Gerard Bıard ve karikatürist Alice Petit hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ekim 2020 Çarşamba 15:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo hakkında suç duyurusu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, derginin bugünkü kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili yayınlanan karikatürün içeriğine yer verilirken, paylaşımın basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi. Dilekçede, her özgürlüğün hak sahibine aynı zamanda sorumluluk yüklediği belirtilerek, "Bu nedenle toplumsal görevini yerine getirebilmesi için basının özgür olması kadar sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerekir" denildi.

Şüphelilerin Cumhurbaşkanına karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandıkları belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef aldıkları ve bu şekilde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işledikleri sabittir. Suçun, dağıtımı yapılan bir dergi vasıtasıyla işlenmesi ve dergiye ait görsellerin internet siteleri aracılığıyla da birçok kişiye ulaştırılması karşısında suçun aleniyet unsurunun da gerçekleştiği açık olduğundan somut olayda suçun nitelikli halin olan ikinci fıkranın uygulanması gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, basın özgürlüğüyle birlikte yayını yapan kişilerin ödev ve sorumluluklarının da çerçevesinin çizildiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı kararlara atıf yapılarak, “Arz olunan ve resen göz önünde bulundurulacak hususlar çerçevesinde; şüpheliler hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak, haklarında kamu davası açılmasını vekaleten saygılarımla arz ederim" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanSuç DuyurusuCharlie Hebdo
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