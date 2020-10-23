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Cumhurbaşkanı Erdoğan; (S-400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Ekim 2020 Cuma 14:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan; (S-400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak Hz. Ali Camii'ne gitti. Erdoğan burada Cuma namazını kıldıktan sonra, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, S400'lerin Sinop'ta test edildiği iddiaları konusunda ise, "Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın

bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu Amerika'ya soracak değiliz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
S400 TestleriCumhurbaşkanı ErdoğanCuma Namazı
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