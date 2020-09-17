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Gerekli önlemler alınarak yüz yüze eğitime başlanmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Pandemi Sürecinde Okulları Güvenle Açmak: Öğretmen ve Veli Araştırması' raporunu açıklayarak, "Gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak yüz yüze eğitime başlanmalıdır" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2020 Perşembe 14:56
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Gerekli önlemler alınarak yüz yüze eğitime başlanmalı

ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan 'Pandemi Sürecinde Okulları Güvenle Açmak: Öğretmen ve Veli Araştırması' raporunu açıkladı. Yalçın, araştırmaya Türkiye genelinde toplam 9 bin 64 öğretmen ve 20 bin 52 velinin katıldığını söyleyerek, "Bölgelere göre bakıldığında, Batı Marmara’daki velilerin yüzde 81'i, Doğu Karadeniz’deki velilerin yüzde 78,3'ü, Batı Karadeniz’deki velilerin yüzde 74,3'ü ve Ege'deki velilerin yüzde 73,3'ü çocuğuyla öğretmenlerinin belirli aralıklarla canlı ders yaptığını ifade ederken, Orta Anadolu'daki velilerin yüzde 62,3'ü, Akdeniz'deki velilerin yüzde 65,3'ü ve İstanbul'daki velilerin yüzde 67,1'i, çocuğuyla öğretmenlerinin belirli aralıklarla canlı ders yaptığını belirtmiştir" dedi.

'VELİLERİN YÜZDE 70.9'U KAYGILARINI İFADE ETTİ'

Araştırmaya katılan velilerin yüzde 14,5'inin, öğretmenlerin yüzde 14,8'inin bu sonbahar döneminde yüz yüze dersler için öğrencileri okula göndermeyi güvenli bulduğunu ifade eden Yalçın, "Velilerin yüzde 70,9'u ve öğretmenlerin yüzde 78,8'i okulların açılması konusunda kaygılarını ifade etmiştir. Bu süreçte velilerin yüzde 70,6'sı okullar açılmadığında ve uzaktan eğitim yapıldığında öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacağını ifade ederken, yüzde 13,8'i ise, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacakları ifadesine katılmadıklarını belirtti. Öğretmenlerin yüzde 63,8'i okullar açılmadığında ve uzaktan eğitim yapıldığında öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacağını belirtirken, yüzde 18,9'u ise, bu düşünceye katılmadığını kaydetmiştir" diye konuştu.

'İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE DİJİTAL ARAÇLAR SAĞLANMALI'

Yalçın, sundukları raporda önerilerin yer aldığını, öğrenme kayıplarının tespit edilmesi gerektiğini de belirtti. Öğrencilerin bilgi ve beceri durumlarına uygun telafi eğitim programlarının uygulanması gerektiğini söyleyen Yalçın, şöyle konuştu:

"Öğretmenler, öğrencileriyle canlı dersler yapması konusunda motive edilmeli ve desteklenmelidir. Uzaktan eğitime bir süre daha devam edileceği dikkate alındığında, öğretmenlere yönelik uzaktan eğitimde etkin öğretim yapmaya yönelik destekleyici çalışmalar yapılmalıdır. Buna ilaveten, öğretmenlerin öğrencileri ile canlı dersler yapması teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Öğrencilerin uzaktan eğitime daha etkin bir şekilde katılımını sağlamak için ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar gibi gerekli dijital araçlar ile internet bağlantısı sağlanmalıdır."

'VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN KAYGILARI GİDERİLMELİ'

Okulların açılma sürecinde sağlık ve güvenlik konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

"Öğretmenler ve veliler haklı olarak okulların açılması ile birlikte virüsün bulaşması konusunda kaygılıdırlar. Burada yapılması gereken, kaygı nedeniyle okulların kapalı kalması değil, virüsün yayılımını engelleyici önlemlerin katı bir şekilde alınmasıdır. Bunun için öncelikli olarak okulların ihtiyaç duyduğu hijyen malzemeleri ve ek temizlik personeli okullara sağlanmalıdır. Buna ek olarak, okulların fiziki mesafe kurallarını dikkate alarak sınıf mevcutları kalabalık okulların sosyal mesafeye uygun olarak okul ve sınıf ortamlarını azaltmak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Dahası, alınan tüm önlemler konusunda veliler ve öğretmenler ayrıntılı olarak bilgilendirilmeli, velilerin ve öğretmenlerin kaygıları giderilmelidir. Veliler ve öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin önemli bir öğrenme kaybı yaşayacağını ve duygusal olarak olumsuz etkileneceğini belirtmişlerdir. Bundan dolayı gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak yüz yüze eğitime başlanmalıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MemurSen Genel Başkanı Ali YalçınPandemi SüreciYüz Yüze Eğitim
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