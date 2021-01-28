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'Hudut Kartalları' teröristlere göz açtırmıyor

Hakkari'nin Irak sınırında bulanan Derecik ilçesindeki Balkayalar Üs Bölgesi'nde görevli 'Hudut Kartalları', her türlü hava şartlarında terörle mücadele ediyor. Sınırdaki Avaşin-Basyan bölgesine en hakim üs bölgesinde görevli Mehmetçik, yerli ve milli silahlar ile teröre geçit vermiyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ocak 2021 Perşembe 14:45
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'Hudut Kartalları' teröristlere göz açtırmıyor

HAKKARİIrak sınırının sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde bulunan, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34'üncü Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kalan Balkayalar, terörle mücadelenin en çetin geçtiği bölgelerden biri olarak biliniyor. Eskiden terör örgütü mensuplarının barındığı yer halinde olan Balkayalar, başarılı operasyonlarla terörden temizlendi. Terör örgütü PKK, bölgede yok edilirken, hakim bölgelere üsler kuruldu.

OPERASYONLAR YAZ- KIŞ SÜRÜYOR

Balkayalar'da, 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 6 üs bölgesi kurarken, operasyonlar yaz- kış demeden sürdürülüyor. Bunlardan biri olan, 2 bin 400 rakımlı Arguş-2 Üs Bölgesi'ndeki 'Hudut Kartalları' hem terör hem de olumsuz hava koşulları ile mücadele ediyor. Hava şartları ne olursa olsun 'Hudut Kartalları' arazinin her noktasına hakim oluyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgeye hava şartları nedeniyle ulaşım da hava yoluyla sağlanıyor.

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA TERÖRE GEÇİT VERMİYORLAR

Irak'ın kuzeyindeki topraklar içinde kalan Zap Vadisi'ndeki Avaşin-Basyan bölgesine en hakim nokta olan üs bölgesinde Mehmetçik, yerli ve milli silahlar ile teröre geçit vermiyor. Arguş-2 Üs Bölgesi'nde görevli komutan, 2018 yılından beri terör örgütü mensuplarından arındırılmış bölge olarak Balkayalar’da bulunduklarını belirtip, “Yerli ve milli teknolojilerimizle silahlarımızla her türlü hava koşulunda 7/24 şu an bulunduğumuz bölgede hudut güvenliğini sağlamaktayız. Türk milletimizin gözü kesinlikle arkada kalmasın. Bizler buradayız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hudut KartallarıHakkariTeröristIrak Sınırı
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