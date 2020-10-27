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Milli Savunma Bakanı Akar, Özbekistan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da, "Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunun içinde ticaret, ekonomi, sosyal, siyasi ilişkilerle tabii ki askeri ilişkiler de yer alıyor. Bu ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ekim 2020 Salı 13:33
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Milli Savunma Bakanı Akar, Özbekistan'da

ANKARA - Bakan Akar, Pakistan ve Kazakistan'daki temaslarının ardından resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Akar'ı Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov, Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Askeri bando tarafından ulusal marşların çalınmasının ardından yapılan geçit töreninde Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Törenin ardından 2 bakanın başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin açılışında konuşan Akar, sözlerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek başladı. Türkiye ve Özbekistan'ın birbirini seven iki devlet ve millet olduğunu belirten Akar, ata toprağı olarak nitelediği topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye ve Özbekistan'ın ortak tarihi olan kardeş ülkeler olduğunu söyleyen Akar, zaman zaman yavaşlamalar da olsa iki ülke arasındaki ilişkilere verdikleri öneme değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'ı ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayan Akar, Türkiye ve Özbekistan arasında güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olduğunu söyledi.

Bakan Akar, iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini belirterek, "Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunun içinde ticaret, ekonomi, sosyal, siyasi ilişkilerle tabii ki askeri ilişkiler de yer alıyor. Bu ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık" dedi.

'ASKERİ MALİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI' İMZALANDI

Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ise Akar'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Özbekistan'ı dili ve dini bir, kardeş iki ülke olarak nitelendiren Kurbanov, "Devletlerimiz arasında hızla gelişen ilişkilere bağlı olarak askeri ilişkilerimiz de hızla gelişiyor" ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki iyi ilişkilerinin temellerinin Cumhurbaşkanları tarafından atıldığını vurgulayan Kurbanov, "Askeri, güvenlik ve savunma alanlarındaki iş birliğinin gelişmesini önemli olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden görüşmenin sonunda Akar ve Kurbanov tarafından 'Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü' imzalandı.

DHA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarResmi ZiyaretÖzbekistan
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