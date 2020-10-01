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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişinin Yunanistan'a geçmeye çalışırken, yakalandığını açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Ekim 2020 Perşembe 12:41
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi yakalandı

ANKARA - Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıTerör örgütleri Ile Bağlantılı 12 KişiYunanistan
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