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Oruç Reis, yeni görev bekliyor

Antalya Limanı'nda bir süredir ikmal ve bakım için demirli olan, önceki gün akşam saatlerinde ise Antalya açıklarına demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yeni görevi beklemeye başladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ekim 2020 Pazartesi 14:00
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Oruç Reis, yeni görev bekliyor

ANTALYA - Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında NAVTEX ilan etmesinin ardından Türkiye daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniden yayımladı. İkmal ve bakım için geçen ay Antalya Limanı'na demirleyen ve aralıklarla bakımı yapılan cihazları test için Akdeniz açıklarına hareket eden Oruç Reis, önceki gece limandan ayrılarak açıkta demirledi.

Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik arama yapan Oruç Reis'in Antalya açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kıyısından da görünen Oruç Reis'in, verilecek yeni görevi beklediği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisYeni Görev Bekliyor
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