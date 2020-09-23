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'Oruç Reis', yeniden Antalya Limanı'nda

Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından bakım ve ikmal için demir attığı Antalya Limanı'ndan dün sabah ayrılan 'Oruç Reis' gemisi, bir süre sonra yeniden limana demirledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Eylül 2020 Çarşamba 12:37
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'Oruç Reis', yeniden Antalya Limanı'nda

ANTALYA - 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan 'Oruç Reis' gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', Antalya Limanı'ndaki 1 haftalık ikmal ve bakımını tamamlayarak dün limandan ayrılmıştı. Antalya Körfezi açıklarında bir süre bakımını yaptıkları cihazı test etmek için sefer yapan gemi, yeniden Antalya Limanı'na gelerek burada demirledi. Limanda demirleyen 'Oruç Reis'in güverte kısmında çalışmaların sürdüğü, ayrıca bir fırkateynin de Antalya Limanı'nda olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisSismik AraştırmaAntalya Limanı
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