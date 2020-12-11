Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1356
ALTIN
466.923
DOLAR
7.9152
STERLİN
10.4162
EURO
9.5928
Isparta'nın doğa harikası Aksu Başpınar Tabiat Parkı
Isparta'nın doğa harikası Aksu Başpınar...
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e konuk oluyor
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e...
Trabzonspor’da Kayserispor deplasmanında hedef galibiyet
Trabzonspor’da Kayserispor deplasmanında hedef galibiyet
Milli sporcu, dalgalar arasında antrenman yaptı
Milli sporcu, dalgalar arasında antrenman...

Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı

Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar (28), Ankara'da düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Aralık 2020 Cuma 15:44
0 Okunma
Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı

ANKARA - Resulayn'daki Barış Pınarı Harekat bölgesinde bulunan Haseke-2 yol kontrol noktasına, dün PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Terör saldırısında Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit olurken, 8 jandarma personeli de yaralandı. Şehit Oğuzhan Anar'ın cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Şehit Anar için öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve milletvekilleri katıldı. Şehidin annesi Sariye ve babası Adem Anar ile yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Bakan Selçuk, şehidin annesini tören boyunca yalnız bırakmadı. Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resulayn şehidi Uzman çavuşAnkarada Son Yolculuğa Uğurlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu
PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu
Antalya şehidini uğurladı
Antalya şehidini uğurladı
PKK'lı teröristle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan avukata 15 yıla kadar hapis istemi
PKK'lı teröristle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan avukata 15 yıla kadar hapis istemi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans