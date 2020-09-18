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Türk hücümbotu, Kaş Setur Marina'ya demirledi

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı çalışmalar için 10 Ağustos tarihinde NAVTEX ilan edilmesinin ardından Antalya'nın Kaş ilçesine gelen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait hücumbot, Kaş Setur Marina'ya demir attı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Eylül 2020 Cuma 14:27
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Türk hücümbotu, Kaş Setur Marina'ya demirledi

ANTALYA - Oruç Reis gemisi için NAVTEX ilanının ardından Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi sonrası, bölgeye Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir hücumbot, bir fırkateyn ve bir çıkarma gemisi gönderildi. Bu gemilerden Kaş ilçesi Limanağzı Koyu'nda bekleyen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait hücumbot, Limanağzı'ndan ayrıldı. Hücumbot, Kaş Setur Marina'ya gelip demir attı.

Yunanistan'ın Meis Adası önündeki Yunan savaş gemisi de bekleyişini sürdürüyor. Meis Adası çevresinde dolaşan devriye botları ise birkaç gündür görülmüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisTürk HücümbotuKaş Setur MarinaSismik Araştırma
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