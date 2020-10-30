Vaka artışı pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı

İSTANBUL - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Konseyi Bilim Kurulu Toplantısı İstanbul'da başladı. Toplantıya Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Agayev, Macaristan Devlet Bakanı Zoltán Lorinczi, Kırgız Cumhuriyeti Saglık Bakanı Aly Kadir Sabirdinovich, Özbekistan Saglık Bakanı Alisher Shadmanov'un yanı sıra Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu, Toplum Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı Projesi üyelerinden oluşan 60'a yakın bilim insanı katıldı.





2021 YILININ 'SAĞLIK ÇALIŞANLARI YILI OLMASI' İÇİN DSÖ'YE BAŞVURU YAPILDI



Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına bu süreçte gösterdikleri fedakarlık nedeniyle teşekkürlerini ileterek, "İnsanlık açısından büyük bir dönüm noktası olan pandemi ile mücadelede gösterdikleri fedakarca çalışmalarla hepimizin takdirini kazanan, hastalarımızın şifa bulmasına katkı vermek adına ailelerinden haftalarca uzak kalan, bu uğurda hayatını kaybeden doktorlarımız, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz, hastane çalışanlarımız oldu. Sizlerin huzurunda hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum. Sağlık çalışanlarımızın bu fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde "Sağlık Çalışanları Yılı" olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin Kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum" diye konuştu.





"VAKA ARTIŞI PANDEMİNİN HİÇBİR DÖNEMİNDE KONTROLÜMÜZ DIŞINA ÇIKMADI"



Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar sonucunda vaka artışının hiçbir dönemde kontrol dışına çıkmadığını vurgulayan Koca, "Sağlık tesislerimize ve vatandaşlarımıza koruyucu ekipman, ilaç, solunum cihazı gibi hayati önemi haiz malzemelerin eksikliğini yaşatmadık. Aldığımız tüm kararlarda, oluşturduğumuz Pandemi Bilim Kurulu ve Toplum Bilimleri Kurulunun öneri ve tavsiyelerini göz önünde bulundurduk. Süreç boyunca kamuoyu, periyodik basın toplantılarıyla bizzat şahsım tarafından düzenli olarak bilgilendirildi. Haziran ayından itibaren normalleşme sürecine geçtik. Bu süreçte, insanlarımızın toplu olarak kullandığı parklar, plajlar, restoranlar, ibadethaneler gibi yerlerin tümü için rehberler hazırlayarak uyulması gereken kuralları belirledik. Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı" dedi.





KONSEY ÜYESİ ÜLKELERLE TECRÜBE PAYLAŞIMI YAPILDI



İlk toplantının 28 Nisan tarihinde konsey üyesi ülkelerin sağlık bakanlarının katılımıyla yapıldığını ve ilk toplantıda ve koronavirüs pandemisi ile mücadele başta olmak üzere sağlık alanında yürütülen mevcut iş birliğinin artırılmasına yönelik alınan kararlar hakkında konuşan Koca, "Bu toplantıda meslektaşlarıma üç önerim olmuştu. Bunlardan ilki, Bilim Kurullarımızın kendi ülkelerinde pandemi kapsamında elde ettiği tecrübe ve birikimlerin, uygulanan tedavi metotlarının karşılıklı paylaşımı ile mevcut imkanlarımız çerçevesinde salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzemelerin paylaşılmasıydı. İkincisi, Bakanlığım bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, aşı, tanı kiti, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları ile uluslararası hasta tedavisi alanlarında elde ettiği tecrübe ile bu göreve öncülük edebileceğini ifade ederek, Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkeleri arasında "Tedarik Zinciri" konusunda bir grup oluşturulmasıydı. Üçüncü ve son teklifim ise, geçtiğimiz yıl Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Değerli mevkidaşım Sayın Şadmanov'un desteği ile gerçekleştirdiğimiz Özbekistan-Türkiye Sağlık İş Forumunun benzerlerini hayata geçirmekti. Bu forum, salgının sağlık riskleri yanında, ticari ve ekonomik etkilerini de azaltmada destek olacaktır. Daha da önemlisi, sağlık alanında kalıcı bir iş birliğine zemin hazırlayacaktır. Forumu her sene bir ülkenin ev sahipliğinde Türk Konseyi mensubu ülkelerin kamu ve özel sağlık sektörü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirecektik. İlk iki önerimizi gerçekleşmesinde emeği geçen başta üye ülke Sağlık bakanlarımız olmak üzere, katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Koca, "Bilim Kurulu toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde bir aşı çalıştayının düzenlenmesi gündeme gelmiş ve bu toplantıya ülkemiz ev sahipliği yapmıştır. 24 - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında İzmir Urla'da tarihi Karantina Adası'nda Türk Konseyine üye ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla "Laboratuvardan Aşıya" temasıyla bu çalıştay yapılmış ve konsey üyesi ülkelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmuştur" dedi.





13 BİNDEN FAZLA FİLYASYON EKİBİ AKTİF OLARAK GÖREV YAPIYOR



Bu süreçte dijital sistemlerden faydalanıldığını da belirten Koca, "Hayat Eve Sığar adlı mobil uygulamamız ile hem halkımızın işlemlerini kolaylaştırdık. Yaygın şekilde temaslı takibi yaptık. Bugün itibarıyla halen sahada 13 binden fazla filyasyon ekibimiz aktif olarak görev yapmaktadır. Bu ekipler en az iki kişiden oluşuyor ve tamamına araç tahsis ettik. İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık alanında faaliyet gösterecek olan DSÖ İstanbul Ofisi'nin açılışını 10 Eylül 2020 tarihinde birlikte gerçekleştirdik. Ofisin gerek bölgesel gerekse küresel sağlık acil durumların yönetiminde önemli bir rolü üstleneceğini umuyorum. Ülkelerin kaynaklarını iç ihtiyaçlarına kanalize ettiği bu zorlu süreçte, Türkiye'nin yapmış olduğu 25 milyon dolarlık katkının, küresel sağlık güvenliğine verilmiş önemli bir destek olduğunu ayrıca ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.