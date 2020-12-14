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Washington Post'tan MİT’in İran ajanı operasyonuna övgü

ABD'nin prestijli gazetesi Washington Post, Milli İstihbarat Teşkilatı 'nın (MİT) İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ve ekibine düzenlediği başarılı operasyonuna yer vererek, " MİT’in başarılı operasyonu sayesinde Chaab’ın ortadan kayboluşunun gizemi çözüldü" ifadesine yer verdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Aralık 2020 Pazartesi 16:03
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Washington Post'tan MİT’in İran ajanı operasyonuna övgü

İRAN - İsveç’te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab'ın Türkiye’ye geldikten sonra ortadan kaybolmasına ilişkin gizemi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonu sayesinde çözüldü.  MİT'in nefes kesen operasyonu ABD'nin en prestijli gazetelerinden Washington Post tarafından kaleme alındı. WP gazetesi haberi, "İstanbul’da Habib Chaab adlı rejim muhalifinin ortadan kaybolmasıyla Türk istihbaratı MİT’in derinleştirdiği soruşturma sonucunda, Chaab’ın İstanbul’da gizemli kayboluşunun sırrının çözüldüğünü ve olayın planlayıcısı İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ile irtibatlı 11 kişinin gözaltına alındı" ifadeleriyle aktardı. Gazete haberinde,  MİT’in başarılı operasyonu sayesinde Chaab’ın ortadan kayboluşunun gizeminin çözüldü" ifadelerine yer verildi. 


"MİT GİZEMİ ÇÖZDÜ"


Washington Post, MİT’in Chaab’ın kayboluşunun arkasındaki gizemi hızlıca çözdüğünü belirtti. Haberde, MİT’in, Chaab’ın Saberin S adlı bir kadın tarafından Türkiye'ye çekildiği, onunla buluşmaya gittiğinde uyuşturulduğu ve ardından İran'a kaçırıldığını belirterek tüm sürecin İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti tarafından yönetildiğini tespit ettiği belirtildi. Gazete MİT'in, İran istihbaratıyla bağlantılı Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişiyi tespit ederek gözaltına alındığını aktardı. 


MİT'İN BAŞARILI OPERASYONU


Chaab’ı İsveç’ten kendisini görmek ve 100 bin euro borç vermek vaadiyle İstanbul’a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü’ndeki bir adrese geldi. Eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi. Ama bindiği anda bayıltılarak kaçırıldı. İran'a doğru yola çıkan Zindaşti’nin adamları, alternatif yollardan Van’a ulaşarak Chaab’ı İran’a götürdü. Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Washington PostMİTİran Ajansı
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