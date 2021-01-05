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Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava birleştirildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında açılan Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ile 1 sanıklı Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 10 sanıklı davanın birleştirilmesine karar verildi. Mahkeme, sanıklar hakkında iddiaların benzer nitelik göstermesi nedeniyle 3 davanın birleştirilmesine ve ilk duruşmanın da 23 Mart'ta görülmesine karar verdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ocak 2021 Salı 16:26
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Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava birleştirildi

KAHRAMANMARAŞ - Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sırasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda örgüt üyelerinin ve örgüte üye olmakla birlikte örgütle aynı amaç doğrultusunda soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları öne sürülen 96 sayfalık iddianameyi 25 Aralık'ta Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcıları, Göksun ve Kahramanmaraş'ta görülen davaların bu dava ile bileştirilmesi talebi görüştü.

Mahkeme heyeti; Pilot Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya, Pilot Yüzbaşı Davut Uçum, Teknisyen Başçavuş Halil İbrahim Açan, Teknisyen Başçavuş Bekir Çerikçi, Teknisyen Üstçavuş Cemal Şahin, Teknisyen Başçavuş Suat Kaplan, Teknisyen Başçavuş Aydın Özsıcak, Teknisyen Başçavuş Nedim Bakırhan ve Teknisyen Başçavuş Nusret Memiş'in helikopterdeki GSP cihazlarını söktükleri iddiasıyla nitelikli hırsızlık suçundan yargılandıkları Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye 'Yazıcıoğlu yaşıyor, ayağı kırık' bilgi notunu göndererek arama çalışmalarını sekteye uğrattığı iddiasıyla görevi kötüye kullanmak suçundan yargılandığı Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın birleştirilmesine karar verildi.

Mahkeme; birleştirme kararına gerekçe; sanıkların yargılandıkları dava dosyalarındaki iddianamelerde anlatımları ile iddiaların benzer nitelikte olduğunu gösterdi. Mahkeme ayrıca davaların birleştirilmesi yönünde karar verilmesi için Göksun Asliye Ceza Mahkemesi ile Kahramanmaraş 1'nci Asliye Ceza Mahkemeleri'ne müzekkere yazılmasına karar verip 3 davanın birleştirildiği davanın ilk duruşmasının 23 Mart Salı günü saat 09.30'da görülmesine karar verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muhsin YazıcıoğluDava
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