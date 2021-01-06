"Yenilenebilir kurulu gücümüz 49 bin 550 megavata ulaştı"

ANKARA - Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği'nce düzenlenen 'Güneş Zirvesi' programına video konferans ile katıldı. Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji sektörünün Covid-19 pandemisinden güçlenerek çıkan sektörlerden biri olduğunu belirtti. Yapılan yatırımların karşılığının geçtiğimiz yıl rekor üretimlerle alındığını söyleyen Dönmez, "12 Nisan’da güneş ve rüzgâr saatlik bazda toplam üretimimizin yüzde 34’ünü karşıladı. Mayıs 2020’de elektrik üretimimizin yüzde 5,6’sını güneş enerjisinden karşıladık. 5 Haziran’da ise günlük maksimum lisanssız üretimi gerçekleştirdik. Artık şunu kabul etmemiz gerekir ki güneş enerjisi sektörü Türkiye'de yeni doğan bir bebek değil. Yaklaşık 10 yıllık bir geçmişimiz var. Yurt dışından pek çok yatırımcı ülkemize geldi. Beraberinde ciddi bir know-how transferi de gerçekleşti. Türkiye, geriden geldiği bu yarışta son düzlükte depar atarak pek çok ülkenin önüne geçti" dedi.



'BAŞVURULARI 2 AY İÇERİSİNDE ALACAĞIZ'



Türkiye'nin potansiyelinin, ekonomik hedeflerinin daha fazla enerji üretimini zorunlu kıldığını söyleyen Bakan Dönmez, "2030'lara geldiğimizde elektrik üretimimizde güneşin payını 3 kat artırma hedefimiz var. Güneş enerjisindeki maliyetler düştükçe bu oran da daha yukarılara çıkacak. İnşallah bu yıl gerçekleştireceğimiz Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA)-Güneş Enerjisi Santrali (GES) yarışmalarımızla güneşte yakaladığımız ivmeyi daha da yukarılara çekeceğiz. 36 ilimizde toplam 1000 megavatlık 74 yarışma için başvuruları 2 ay içerisinde alacağız. Mini YEKA-GES yarışmalarımız özellikle güneş enerjisi yatırımlarının tabana yayılması açısından oldukça önemli. Yatırım kültürü ve yatırımcı profilinin değişmesinde önemli bir etken olacak. Bu yarışmalarla bir nevi enerji KOBİ’leri ortaya çıkacak" diye konuştu.



'GÜNEŞ ENERJİSİNİN GELİŞME DÖNEMİNE GİRİYORUZ'



Bakan Dönmez, 10 Mayıs 2019'dan önce sanayi aboneleri tarafında 670 megavat kurulu güce sahip 2 bin 429 çatı GES başvurusu olduğunu, 9 Mayıs 2019'daki yönetmelik değişikliği sonrasında ek olarak 2 bin 795 megavat kurulu güce sahip 4 bin 250 çatı GES başvurusu aldıklarını bildirdi. Dönmez, "Meskenlerde ise 10 Mayıs 2019 öncesinde toplam 10 megavat kurulu güce sahip 1090 çatı GES başvurusu yapılmıştı. Karar sonrasında ek olarak 14 megavat kurulu güce sahip 1409 adet çatı GES başvurusu aldık. 2020 yılı sonu itibariyle 458 megavat çatı GES kurulu gücüne ulaştık. Toplamda ise 3 bin 490 megavat kurulu güce sahip 9 bin 178 çatı GES başvurumuz bulunuyor. Artık güneş enerjisinin Türkiye’de gelişme dönemine giriyoruz. Burada üzerinde durduğumuz önemli bir nokta var. O da güneş enerjisi teknolojisinin yerlileştirilmesi, yerli üretimin artırılmasıdır. Biz güneş enerjisindeki stratejimizi enerji-sanayi boyutunda görüyoruz. 'Güneş paneli aldım, kurdum, elektrik üretimine başladım' değil mesele. Enerji teknolojileri yüksek nitelikli teknolojiler. Bu teknolojilerin yerlileştirilmesi beraberinde diğer enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesini, onları besleyen alt sektörlerin de gelişmesini tetikleyecek" ifadesini kullandı.



'YENİLENEBİLİRİN PAYI YÜZDE 51,7 SEVİYESİNE YÜKSELDİ'



Bakan Dönmez, elektrikli otomobillerin yüzyıllardır kullanılan benzinli ve dizel otomobillerin yerini almaya hazırlandığını, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla benzin ve dizel motorlarda verimlilik, kapasite, hibrit gibi yeni teknolojilerin geliştirilmeye başlandığını ifade etti. Bugün pek çok petrol ve doğal gaz şirketinin artık yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya başladığını bildiren Dönmez, şöyle konuştu:



"2025'e kadar büyük petrol ve gaz şirketlerinin yenilenebilir enerji yatırımlarını 10 kat artırması bekleniyor. Bu alanda ciddi bir yatırım, ciddi bir teknoloji geliştirme gayreti mevcut. Dünyayla birlikte biz de yenilenebilir enerjide attığımız adımları artıracağız. 2020 bu anlamda oldukça parlak geçti. Bu başarı trendini inşallah 2021’e ve sonrasına da taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 megavat kurulu gücümüzün yüzde 98’ini yani neredeyse tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. Yenilenebilir kurulu gücümüz 49 bin 550 megavata ulaştı. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yenilenebilirin payı yüzde 51,7 seviyesine yükseldi. Enerji dönüşümünü yeni dönemde ekonomik kalkınma stratejilerinin bir parçası olarak görüyoruz. Ekonomik durgunluğu hareketlendirecek, piyasaları yeniden canlandıracak önemli bir argüman olarak değerlendiriyoruz. Bu dönüşümün temelinde enerjinin sürdürülebilir, çevreci, uygun maliyetli ve ulaşılabilir olması en temel amacımız."