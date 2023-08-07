Haber: Damla Oya Erman

University College London (UCL) ve Uruguay Cumhuriyeti Üniversitesi'nden araştırmacılara göre, alışkanlık haline getirilmiş gündüz uykuları daha büyük toplam beyin hacmi ile ilişkilendiriliyor. Bu da bunama riskinin azalmasıyla bağdaştırılıyor.

Araştırmaya göre, uyuyan ve uyumayan kişiler arasındaki beyin hacmi farkı yaşlanmanın 2.5 ila 6.5 yılına denk geliyor.

UCL'den Victoria Garfield, "Kısa gündüz uykularının yaşlandıkça beynin sağlığını korumada yardımcı olabileceği bir parça olduğu sonuçlarımızı gösteriyor" diyor.

Araştırma, Mendelian randomizasyon adı verilen bir istatistiksel yöntem kullanılarak yapıldı. 35,080 kişinin DNA örnekleri ve beyin taramaları analiz edilerek gerçekleştirilen bu çalışma, gündüz uykusu ile beyin sağlığı arasında ilişki buldu.

Uzmanlar, bu sonuçların uyku ve beyin sağlığı arasındaki önemli ilişkiyi desteklediğini belirtiyor.

Ancak bu sonuçlar sadece ilişkiyi gösteriyor, neden-sonuç ilişkisi değil. Ayrıca, araştırmacılar uykunun süresi hakkında bilgi sahibi değildi.

Fazla uyuma zararlı olabilir

Önceki araştırmalar, sık sık şekerleme yapmanın veya gün içinde uzun süreli şekerlemelerin yaşlılarda erken bunama belirtisi olabileceğini gösterdi.

Günde en az bir kez veya bir saatten fazla uyuyan yaşlı yetişkinlerin Alzheimer riski, uyumayan veya daha az uyuyanlara göre yüzde 40 daha fazlaydı.

Ayrıca, sık sık şekerleme yapan kişilerin yüksek tansiyon ve inme riskinin daha yüksek olduğu da bulundu.

Bilim insanları, bu sonuçların uykunun öneminin altını çizdiğini söylüyor. Uyku uzmanları, özellikle gece kötü uyku alışkanlığı olan kişilerin fazla uyumalarının altında yatan nedenlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.