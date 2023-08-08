Haber: Mert Osman Erman

Helikopterler ve polis arabaları felakete maruz kalan jambore'den otobüsleri eskort ediyordu.

Fırtına tehdidi, kampta yüzlerce kişi sıcaklığın 35C'ye (95F) ulaştığı günlerde hasta düşmesinin ardından geldi.

Güney Kore'nin başkanı, topluluk toplantısının sonuçlarını yönetmeye yardımcı olmak için tatilini kısalttı.

155 ülkeden 40.000'den fazla genç insanın katıldığı Saemangeum'daki Dünya İzcilik Jambore, hastalık ve başlangıcından itibaren organizasyon ve tesisleri eleştiriye tabi tutuldu.

Dünya İzcilik Hareketi'nin Ahmed Alhendawi, "Bu, Dünya İzcilik Jamborees'in 100 yılı aşkın süre içinde böyle birleşik zorluklarla karşılaştığımız ilk kez," dedi.

Dev etkinlik "eşi benzeri görülmemiş sıcak dalgası" ve gelen fırtına ile çok şanssızdı, dedi.

Otobüs konvoyu izcileri Saemangeum'dan Güney Kore yerel saatiyle Salı günü 09.00'da (BST 01.00) başlayarak iç bölgelere, Seul ve çevresindeki Gyeonggi eyaleti dahil olmak üzere hareket ettirmeye başladı.

İngiltere, Singapur ve ABD'den izci grupları etkinlikten erken ayrılmıştır - İngiliz grup, kötü hijyen ve yemek kalitesini gerekçe göstermiştir.

Çoğu izci, içişleri bakanı Lee Sang-min Salı sabahı Saemangeum'dan 128 konaklama yerine ve Seul çevresindeki sekiz il ve şehre taşınacaktır.

Hükümet katılımcıların yeni konaklama yerlerinde "güvende ve rahat" olabileceğini sağlayacaktır ve bunlar üniversite salonları ve otelleri içermektedir.

İçişleri bakanı Jambore'nin devam edeceğini ve izcilerin "programlarını mutlu bir kalp ile tamamlamalarını" umduğunu söyledi.

Etkinlikle ilgili ulusal bir utanç olarak tanımlanan bir Güney Kore milletvekili, yedi kişilik süper K-pop grubu BTS'nin üç üyesine zorunlu askerlik hizmetlerinden izin verilmesi için askeriye başvurmuştur. İzcileri eğlendirebilmek için, Sung Il-jong, Facebook sayfasında "değerli misafirlerinin" boş zamanlarını "Kore kültürünün gücüyle" doldurulması gerektiğini yazmıştır.

Güney Kore'nin kültür bakanlığı Salı günü Seul Dünya Kupası Stadyumu'nda bir kapanış töreni düzenleyeceğini ve ardından K-pop konseri yapılacağını açıkladı.

Kore medyası etkinliği "bir milli utanç" olarak nitelendirdi ve yetkililerin kötü drenaj, temel duşlar ve tuvaletlerle sıkıntılarla dolu bir sahaya hazırlanma konusunda altı yıl süreleri olduğunu belirtti.

Hükümet organizatörleri hijyen alanında "eksikliklerin" olduğunu kabul etti ve izci lideri, etkinliğin "servisler ve tesislerle başlayan pürüzlü bir başlangıç" yaşadığını bir LinkedIn gönderisinde kabul etti.

Japonya'da binlerce kişinin tahliye edilmesine ve elektriklerinin kesilmesine yol açan Şiddetli Tropikal Fırtına Khanun, Perşembe günü Güney Kore'nin güneyindeki Jeolla eyaletine ulaşması öngörülüyor.

Önceden tayfun olarak sınıflandırılan hava sistemi zayıfladı ancak bölgeye yüksek rüzgarlar ve şiddetli yağış getirmeye devam ediyor.

Kamp alanını vuran sıcak dalgalar, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha sık, daha yoğun ve daha uzun süreli hale gelir. Artan deniz yüzeyi sıcaklıkları aynı zamanda fırtınaların daha yoğun olma olasılığını ve daha aşırı yağış getirme olasılığını artırır.

Jambore'nin organizatörleri hava durumu tahminine rağmen etkinliğin devam edeceğini savunmuş, ancak Pazartesi günü izcilerin tahliye edileceğini ve kamptan ayrılacağını ve yaklaşan tayfun nedeniyle kamptan çıkılacağını doğrulamışlardır.