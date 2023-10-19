Birleşme Bakanı Kim, Kuzey Kore-Rusya arasındaki olası silah alışverişine ilişkin Yonhap'a değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'den Rusya'ya silah gittiğine inandığını belirten Kim, Seul'ün iki ülke arasındaki askeri işbirliğini "çok ciddiye aldığını" ifade etti.

Kim, "Eğer Rusya Kuzey Kore'ye askeri teknoloji sunuyorsa, bu Güney Kore'nin güvenliğine yönelik ciddi tehdide işaret eder. O zaman ABD ve diğer ülkelerle birlikte Rusya ve Kuzey Kore'ye karşı güçlü yaptırımlar istemekten başka çaremiz kalmaz." diye konuştu.

Kuzey Kore ile 2018'de imzalanan, askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Korelerarası Anlaşma'sına değinen Kim, Pyongyang'ın "vahim" provokasyonlar gerçekleştirmesi halinde hükümetin anlaşmayı askıya almayı düşünebileceğini söyledi.

Kim ayrıca, Kuzey Kore'den kaçıp Çin'e sığınanların "zorla geri gönderilmesini" Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme'sinin "açık bir ihlali" olduğunu vurguladı.

ABD, Kuzey Kore'nin, Rusya'ya askeri teçhizat gönderdiğini öne sürmüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 13 Ekim'de, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya silah temin ettiğini belirterek, "Elimizdeki bilgiler, Kuzey Kore'nin son haftalarda Rusya'ya 1000 konteynerden fazla askeri teçhizat ve mühimmat sağladığını gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

Kirby, Kuzey Kore'nin ise bu desteğinin karşılığında Rusya'dan savaş uçakları, füzeler, zırhlı araçlar ve balistik füze üretim ekipmanı ile diğer ileri teknolojiler dahil askeri yardım talep ettiğini düşündüklerini aktarmıştı.

Güney Kore, geri gönderilen Kuzey Koreliler için Pekin'e endişesini iletmişti

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoungsam, Çin'de bulunan yaklaşık 600 Kuzey Korelinin ülkelerine geri gönderildiğine ilişkin haberlerin ardından, "Çin'in kuzeydoğusundaki 3 eyalette yerleşik çok sayıda Kuzey Korelinin ülkelerine iade edildiğinin doğru olduğu anlaşılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkelerine geri gönderilenlerin arasında kaç kişinin ilticacı, hasta ya da sabıkalı olduğuna ilişkin net bilgi edinemediklerini belirten Koo, Çin'e konu hakkında endişelerini ve net tutumlarını sert şekilde ilettiklerini bildirmişti.

Geçen hafta yerel bir gazete, Çin'in Cilin ve Liaoning eyaletlerinde bulunan yaklaşık 600 Kuzey Koreliyi, Hangcou'da düzenlenen Asya Olimpiyatları'nın hemen ardından Dandong ve Hunçun sınır kentleri üzerinden ülkelerine zorla geri gönderdiğini yazmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Elizabeth Salmon, Çin'de 2 binden fazla Kuzey Korelinin tutuklu bulunduğunu tahmin ettiklerini açıklamıştı.

Güney Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, dün, Çin'in Kuzey Kore'den kaçanları ülkelerine geri göndermesini "vahim bir insan hakları olayı" olarak nitelendirmişti.

Hwang, "Bir daha asla yaşanmaması gereken bu vahim insan hakları olayını şiddetle protesto ediyoruz." ifadesini kullanmış ve uluslararası toplumu "hak ettikleri yaşamı arayan bu insanların haklarını korumaya" çağırmıştı.