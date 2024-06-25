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ABD ordusuna ait B-1B bombardıman uçağı, Güney Kore'de 7 yıl sonra ilk kez 5 Haziran'da ortak hava tatbikatı icra etmişti.

Güney Kore ordusu ile ABD birlikleri, ortak operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da 5 gün süren nehir geçişi tatbikatı yapmıştı.

Lojistik tatbikatının 5 gün süreceğini açıklayan JCS, bu tatbikatta muharebe kabiliyetlerinin muhafaza edilmesi amaçlanan askeri birliklerin "gerçek operasyon bölgelerinde" eğitileceğini bildirdi.

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), ülkedeki çeşitli bölgelere malzeme, personel ve ekipman dağıtım prosedürlerine yönelik tatbikat ın, yaklaşık 2 bin Güney Koreli ve ABD 'li askerin katılımıyla başladığını duyurdu.

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