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İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, meteoroloji uzmanlarının, yağışların artacağı yönündeki uyarısı üzerine alarm seviyesini en üst seviyeye çıkarmıştı.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, ölü ve kayıp sayısında artış yaşanmasından endişe duyuyor.

139'u ev olmak üzere ülke genelinde sel sonucu zarar gören binaların sayısı 1000'i geçti.

Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Müdürlüğü, hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a çıktığını ve 34 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

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