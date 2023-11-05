Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 105 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 947 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 805 bin 745 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 816 bin 797 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile rüzgar santralleri, yüzde 15,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 2 bin 939 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 991 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.