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Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria 'nın çeşitli noktalarına gece boyunca baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığını ifade etti.

İsrail askerlerinin ayrıca El Halil kentinin Nuba beldesine düzenlediği baskında 22 yaşındaki Ahmed Habis Debabise'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, Ebu Diys beldesine düzenlediği baskında Nebil Halebiyye adlı Filistinli bir genç ile saatlerce çatıştığını ardından Halebiyye'nin sığındığı evi roketlerle patlatarak, naaşına el koyduğunu aktardı.

İsrail güçlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Doğu Kudüs 'ün Ebu Diys beldesine baskın düzenledi.

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