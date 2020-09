Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– DİDOMİDO feat EGLO G – Nimet

2– Hande Ünsal – Yorgun Savaşçı

3– Gülşen & Edis – Nirvana

4– Sibel Can – En Büyük Aşkım

5– Hadise –Küçük Bir Yol

6– Faruk Sabancı & Sagopa Kajmer – Bu Sen Değilsin

7– Murda & Ezhel – Duman (prod. DJ Artz)

8– Zeynep Bastık & Emir Can İğrek – Dargın



9– Oğuzhan Koç – Heyecandan

10– Ece Ronay – Şiki Şiki





MODANIN DAHİ ÇOCUĞU: TULÇİN KARACAN



Tulçin Karacan işletme dünyasından sonra moda dünyasını da sallayacak. Merter'de hizmet veren Tulçin&Go adlı mağazasıyla Tulçin Karacan 27 yaşında bir elinde on marifet dedirtiyor. 18-45 yaş arası tüm bayanlara özel ürün hazırlayan Karacan, ''Mağazamla Arap ve Balkan ülkelerine ürün gönderiyorum. Türkiye'nin tekstildeki yüzü olmak benim için gurur verici. Ürünlerimiz dünyanın birçok ülkesine ulaşmakta.'' dedi.

Koronavirüs sürecinde tekstil sektörünün yaşadıklarıyla ilgili konuşan iş insanı Karacan, ‘’Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde moda ve giyim kavramını hayatlarımızdan ister istemez uzaklaştırmıştık. Bunu göz önünde bulundurarak yolumuza devam ediyoruz, bu süreçte oluşan küçülmeler ve daralmalardan en hızlı şekilde kurtulup dijital platformdan da kendimizi duyurarak yolumuza ilerliyoruz.’’ cümlelerini kullandı.



Tekstil dünyasında dikkat çeken Tulçin Karacan hedeflerini ise ‘’Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Avrupa üzerinden global bir marka haline gelmek, satış noktalarımızı Türkiye geneline yaymak ve istihdam sağlayarak ekonomiye can vermek.’’ ifadeleriyle anlattı.





Norm Ender’den Yeni Şarkı: İhtiyacım Yok

Norm Ender’in yeni şarkısı “İhtiyacım Yok” dinamik klibiyle birlikte, 24 Eylül’de tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Söz müziği ve yapımcılığı Norm Ender’e ait olan ‘’İhtiyacım Yok’’ parçasının yönetmenliğini Cenkay Keser üstlendi.

Klibin yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sanatçı paylaşımına ‘’Çünkü ben buyum’’ notunu düşerek yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Bir 'Mekanın Sahibi' olmasa da İhtiyacım Yok sevilir.





KUAFÖRÜM SENSİN FİNAL YAPIYOR



Kulis bilgilerine göre Kuaförüm Sensin programındaki reyting düşüşü devam ediyor. Jüri üyeleri değişse de sunucular değişse de program reytingleri artık tatmin etmiyor. Bülent Ersoy ve Fatih Ürek gibi isimler bile reytingleri toparlayamadı. Programın final yapacağını jüri üyeleri dahil herkes günler öncesinden öğrenmiş. Ekim ayı itibariyle program yayından kalkmış olacak, stok bölümlerinin yayının bitmesi bekleniyormuş. Bunlar kulislerde konuşulanlar. Ama ben her zaman şunu bilir şunu söylerim; bir program halk tarafından ilk hangi şekilde sevildiyse hangi jüri üyeleriyle sevildiyse onlarla devam edilmeli. Sonra reytinglerde kaygı yaşanıyor. Hayırlı olsun.





GENÇ YETENEKLERİN BAŞARISI



2017 yılında yayınladığı “Raf” şarkısı ile müzikseverlerin dikkatini çeken Türkiye EDM sahnesinin en yetenekli isimlerinden Deeperise, 18 Eylül’de Avrupa Müzik markasıyla yayımlanacak olan “Sol Yanım Ayaz” isimli yeni şarkısı için Pınar Süer ile güçlerini birleştirdi. Sözü Harfe (Hakan Gülbiten), müziği Deeperise ve Harfe (Hakan Gülbiten) imzalı şarkının düzenlemesi Deeperise tarafından yapılırken şarkıda gitarlar ise Jabbar tarafından çalındı. Daha önce yayımladığı "Raf (feat. Jabbar)", "Move On (feat. Jabbar)", "Geçmiş Değişmez (feat. Jabbar)", İngilizce versiyonu "One By One (feat. Jabbar)", “Bildiğim Gibi (feat. Nilipek.)”, “Güzelliğin On Para Etmez (feat. Jabbar)”, “Nida (feat. Burak Akyol), “Unut Geçmişi (feat. Patron & Yaprak Çamlıca)”, “Kara Toprak (feat. Cem Adrian & Şanışer)” isimli çalışmalarıyla büyük başarı kazanan Deeperise; yeni çalışması ile de adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Deeperise & Pınar Süer “Sol Yanım Ayaz” isimli yeni single’ı tüm dijital platformlarda yayında. İkisi de çok genç isim olmalarının yanı sıra çok başarılılar. Şarkı kulağı yormuyor, Pınar’ın sesi zaten insana huzur veriyor. Doğal olarak ortaya çok güzel bir uzun yol şarkısı çıkmış oldu. Alt yapısı son derece kaliteli şarkılarla Deeperise çizgisini hiç bozmadan devam ediyor ve zirveden hiçbir zaman düşmeyeceğini gösteriyor.





Kitapla Tedaviyi Öğrenmeye Başlıyoruz

Son çıkan romanı “Şey” ile birlikte hayatın ahlakını ele alan Mehtap Şafak, kitapla tedavinin mümkün olabileceğini anlattı.

Romanda okurun toplumsal ve bireysel olaylara derinden bakmasını sağlayan Şafak, ‘’İnsanlar duygusal yalnızlık hastalığına yakalanmış. Sağlıklı iletişim tedavisini de reddediyorlar gibi. Sevgisizlik teşhisini koyarken insanı topluma, toplumu da insana anlattım.’’ dedi.

Romanda kişiye özel deneyimler geçmiş ve geçmişin şimdiye yansıması olarak belli başlı karakterler üzerinden anlatılarak bireyin ruhsal sancıları ifade edilerek gerçek ahlaksızların kim olduğu sorgulanıyor. Çarpık iletişim problemleri ve bilinçsiz davranışları ele alan Şafak, kitapla tedaviye vurgu yaparak tıpkı ilaç gibi ruha uygun kitap türü seçilmesini okuyucuya önererek ‘’Bibliyoterapi’’ yönteminin de ilerleyen süreçte daha da yaygınlaşacağını vurguladı.





Genç Eğitmen Engelli Çocukların Yüzme Hayalini Gerçekleştiriyor

Yüzme Eğitmeni Burak Çatkaya, bedensel engelli çocuklara yüzme eğitimleri veriyor.

Uygulanan özel bir program ile belirli saatlerde ders alan bedensel engelli çocuklar hem yüzme korkularını yeniyor, yüzme sporunun gerekliliklerini öğreniyor, hem de hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalıyor.

Gönüllü olarak birçok projeye destek veren, sosyal medyada “Buraklayüzüyorum” olarak tanınan Burak Çatkaya, aynı zamanda her yaş grubuna ve seviyeye özel ders veriyor. Su korkusu veya fobisi olması bireyin yüzemeyeceği anlamına gelmez. Önemli olan sadece istek vurgusunda bulunan Burak Çatkaya, ‘’Bizim işimiz de bunu başarmayı sağlamak.’’ dedi.





AZERBAYCAN’DAN ÖZEL İZİN ALDI



Bugüne kadar birçok şarkıcıyla ortak çalışmalar yapan Behzat Gerçeker'in yönetimindeki ENBE Orkestrası, bu kez Azeri Nahide Babashlı ile birlikte 'Sevda Karası'na imza attı.

Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası, Azeri şarkıcı Nahide Babashlı ile birlikte imza attıkları 'Sevda Karası' adlı tekli çalışması dinleyiciyle buluştu. Aranjesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı, Şarkının klibini Ahmet Can Tekin çekti. Klipte birbirini seven ama kavuşamayan bir çiftin aşk hikâyesi anlatılıyor.

23 yaşındaki Nahide Babashlı önce YouTube da 1.1 milyon aboneye ulaşan kanalıyla dikkat çekti. 'Benim Hikâyem' adlı şarkısıyla ve yaptığı coverlar ile 150 milyonun üzerinde izlenme başarısı gösteren Babashlı, pandemi döneminde ulaşım kapandığı için stüdyo çalışmaları duraklayan şarkı için Azerbaycan yetkilerinden özel izin alarak Türkiye'ye geldi.

Nahide Babashlı Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası ile zor bir dönemde bir çalışmaya imza atmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. ENBE Orkestrası'nın şefi Behzat Gerçeker ise Nahide Babashlı'nın çok iyi bir sese sahip olduğunu ve böyle genç ve yetenekli bir sanatçıyı ülkemizin daha da çok tanımasına aracı oldukları için ayrıca gurur duyduklarını söyledi. Behzat Gerçeker ve ekibi sektör için çok önemli müzisyenler fakat Nahide genç yaşında sesiyle kalıcı olacağının sinyallerini veriyor.