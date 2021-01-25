Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– İkilem – Bir Sebebi Var

2– İrem Derici – Senin Hastan

3– Yaşlı Amca – Yıldızlara Bak

4– Contra – Islak Kum

5– Gülben Ergen – Seni Kırmışlar

6– Oğuzhan Koç – Hepsi Geçiyor

7– Cem Belevi – Leyla Mecnun

8– Zeynep Bastık – Boş Yapma

9– Sura İskenderli – Taştan Yürek

10– Tuğçe Kandemir ft. Eypio – Seni Öptüğüm Sokak





IŞIN KARACA SESİYLE HERKESİ DÖVER

Merve Boluğur şarkıcı oluyormuş, oysa daha oyunculuğa adını altın harflerle yazdıramamışken müzik dünyasını karıştırmak istemiş. Boluğur’a ilk tepkiyi Işın Karaca verdi. Işın Karaca tatlı bir serzenişte bulundu. Fakat Merve Boluğur kendince Işın Karaca’yı kilosuyla vurmaya çalıştı. Boluğur maalesef gol olmadı. Işın Karaca’yı milyonlar sesiyle sevdi, Işın Karaca ‘Ben şarkıcıyım’ diyen birçok insanı sesiyle, müzik bilgisiyle tokatlar geçer. Orada duracaksın. Şu bir gerçek Işın Karaca yerinde olsam Merve Boluğur’u görmezden gelirdim. Işın Karaca sayesinde tüm Türkiye Merve Boluğur’un şarkıcı olacağını öğrenmiş oldu. Halbuki kaç yıldır bir dizide bile görememiştik, sağ olsun Işın Karaca sayesinde Merve Boluğur yeniden gündeme geldi. Müzik sektörüne herkes girebilir, sesi olan da olmayan da. Zaten sesi olmayanlar kendilerini sektörde hiçbir zaman kabul ettiremiyor, dekor olarak kalıyor. Işın Karaca gibi güzel sesli isimler ise efsane olarak tarihe adını altın harflerle yazdırıyor.





YOL YAKINKEN GERİ DÖN BARIŞ

Barış Murat Yağcı’nın şarkıcı olacağı yönünde çıkan haberleri duyunca bir an heyecanlanmıştım. Şarkıcılığın ona yakışacağını düşünürken sesinin güzel olduğunu umut etmiştim. Ta ki sesini duyana kadar. Sesini duyunca şu tepkiyi verdim; ne dinledim ben ya? Ya da dinlediğim Barış mıydı? Neden Barış anlatsana? Ne güzel mankenlik yapıyordun… Ne güzel oyunculuk yeteneğin vardı… Peki ama neden şarkıcılık? YouTuber olmanı da anladım ama neden dijital dünyadaki herkes şarkıcı olmak istiyor? Ses eğitimi olmayan herkes müzik sektörüne adım atıyor. Evet bu sektöre herkes adım atabilir fakat çok iyi sesler kitlesi ya da parası olmadığı için sektörde heba edilirken bu bir haksızlık değil mi? Bence Barış yol yakınken geri dönsün, zaten buralar yeterince kalabalık. Biz onu en iyi dizilerde izleyelim, en iyi filmlerde görelim, en güzel kataloglarda manken olarak bilelim ve alkışlayalım fakat müzik dünyasında görmeyelim.





YENİ HİTİYLE 2021’E ZİRVEDE BAŞLADI

Sanatçı Tuğçe Kandemir, rapçi Eypio’nun kendisine eşlik ettiği yeni şarkısı ‘Seni Öptüğüm Sokak’ın klibini Ankara Kalesi’nde çekti. Klip, YouTube’da 24 saat içinde 1 milyonu izlenme rakamına ulaştı. Şarkının klibi 2. haftası olmadan yaklaşık 10 milyon kez izlendi. Söz ve müziği Tuğçe Kandemir ile Eypio’ya ait olan şarkının aranjesi Yiğit İnsan ve Serhan Bülbül imzası taşıyor. Tuğçe Kandemir her şarkısında edebiyatçı olduğunu kulaklarımıza hissettiriyor. Yazdığı sözleri hissederek yorumlamak ona çok yakışıyor. Daha doğrusu onu değerli kılan da bu değil mi? Şarkıyı kalbinde hissetmeden yorumlamıyor, klipte de izleyiciye bu hissi geçirmeden oynamıyor. İki başarılı ismin müzikal buluşmasını ben çok beğendim. Hafif arabesk, hafif rap ve hafif popüler… Tadından yenmeyen bir hit olmuş. Tuğçe Kandemir bizden biri olduğunu kliplerinde de gösteriyor, lüks yok, özentilik yok, kopyala yapıştır yok, doğallık var. Ben ise en çok acıklı şarkılarda bile muhakkak bir yerlerde tebessüm etmesini seviyorum. Peki ama bu şarkılar nasıl oluşuyor? Ne yaşadın da biz her gün en az birer doz senden alıyoruz? Bize nasıl ilaç oluyorsun? Kliplerinde de güldüğün gibi bizi üzseler de yıkılmayacağız, iyi ki bu sektördesin.





ALBÜMDE SONA GELİNDİ

Yaklaşık 2 yıl önce 93 yaşındaki annesi Sabriye Acil'i kaybeden Haluk Levent, annesinin vasiyetini yerine getireceğini açıklamıştı. Haluk Levent, ‘’Annemin vasiyeti üzerine hem türkü albümü hem de kitabım çıkıyor. Kitabın adı ‘Haydi Canlarım’ olacak" açıklamasında bulunmuştu. Aldığım kulis bilgilerine göre Haluk Levent’in albüm çalışmalarında sona geliniyor. Şubat ortası gibi Vasiyet albümü müzik raflarda yerini alacakmış. 15 şarkılık türkü albümünde Haluk Levent, Tuğba Yurt, Melek Mosso ve Ceylan Ertem gibi isimlerle düet yaptı. Merakla bekliyoruz, eşsiz sesler, eşsiz yorumlar…





SEKTÖRÜ CANLANDIRACAK HABER ''BURCU GÜNEŞ''TEN GELDİ!

Türk pop müziğinin en güçlü kadın sesi ''Burcu Güneş'', pandemi sürecinde büyük hasarlar alan müzik sektörünü canlandıracak bir projeyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel sanatçı, 6 şarkıdan oluşan mini bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu dile getirdi.

Evde kalma sürecini verimli bir şekilde kullanan ve kendini stüdyoya kapatarak bol bol üreten ''Burcu Güneş'', birbirinden kıymetli şarkılarıyla çok yakında sevenleriyle hasret giderecek.

MEG’İN PAPATYASI 2 MİLYON İZLENDİ



MEG, sözü Mehmet Emin Güleken’e müziği Aşıl ve Salih Sakarya’ya ait Papatya şarkısını dinleyiciyle buluşturdu. Klip Onur Elmas yönetmenliğinde çekildi. Klip oyuncuları arasında Özüm Altın ve Onur Elmas da yer aldı. Yaptığı şarkılar ve paylaşımlarla sosyal medyada fenomen haline gelen MEG, Papatya şarkısını CEMCEL’e hediye etmişti. Binlerce insan MEG’in yeni şarkısını sabırsızlıkla bekledi. Şarkı YouTube’ta 2 gün içerisinde 2 milyondan fazla izlendi. Müzik kategorisinde trendler arasına girdi. MEG müzik dünyasında başarılı adımlarla ilerliyor. Bağışla, Yaralarımı Sar şarkısıyla dillere pelesenk olmuştu. Papatya ile de bu başarısını yenileyecektir. Ben şarkının nakaratına bayıldım; ‘Yine yoksun benim olan her şeyi çok görüyorlar bana.’’ slogan bir söz şarkıyı yukarılara taşıyor. MEG yaptığı eserlerle genç rapçiler arasında ölümsüz olacağının sinyallerini verdi.





HER KATEGORİDEN HABER VAR: MagazinYouTubee



Her hafta Instagram’da takip ettiğim magazin ve müzik sayfaları arasına bir yenisi daha ekleniyor. TikTok haberleriyle dikkat çeken MagazinYouTubee sayfasını severek takip ediyorum. Hiç bilmediğim kimi zaman eğlenceli kimi zaman merak uyandırıcı içerikleriyle bu sayfada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Ayrıca sadece magazin haberi paylaşmıyor. Siyaset, spor her kategoride haberi bu sayfada bulabiliyorum. Yaptığı bilgi dolu yarışmaları ve bulmacaları da seviyorum. Anketler ise onu vazgeçilmez kılıyor. Kesinlikle göz atmalısınız.





Genç Şarkıcıdan Yeni Single “Buz”

“Yansı” maxi single çalışmasıyla başarılı bir çıkış yakalayan, genç şarkıcı Turgut Turcihan, “Buz” isimli yeni teklisiyle sevenleriyle buluştu.

Söz ve müziği Oğuzhan Gürcan , düzenlemesi RZAH, klip yönetmenliği ise Umut Kumral Devecioğlu’na ait olan “Buz” ile müzik kariyerine emin adımlarla giriş yapan Turgut Turcihan, Sofa Music etiketiyle yayınlanan şarkısının klibini sosyal medya üzerinden paylaşarak, takipçilerinden tam not aldı.





TÜRKİYE’NİN YENİ GENÇ SESİ GÜLŞAH KÖMÜR



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen online müzik yarışmasında yaklaşık 11 bin kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilen Gülşah Kömür, yarışma boyunca Mustafa Sandal ve Tarık Sezer’den koçluk alma fırsatı yakaladı. 25 yaşındaki genç şarkıcı, yarışma sonrası yoğun bir prodüksiyon sürecine girerek “Çok mu Zor” isimli bir şarkı hazırladı. “Çok mu Zor”, 27 Ocak Çarşamba günü GNL & FreeZone Stüdyo etiketiyle tüm platformlarda yayında olacak. “Çok mu Zor?” şarkısının sözü, bestesi ve aranjesi birçok hit şarkıya imza atan Onur Özdemir’e (Onurr) ait. Kayıtları FreeZone Stüdyo’da tamamlanan şarkıda Onurr vokalleriyle de Gülşah Kömür’e destek oldu. “Çok mu Zor?” şarkısı için bir klip de çekildi. Çekimleri Hünkar Suyu Kasrı’nda tamamlanan klibin yönetmenliğini ve fotoğraf çekimlerini İmre Haydaroğlu üstlendi.



SERENAD BAYRAKTAR İLK TEKLİSİ “KABUL ETTİM”

Başarılı trompet sanatçısı Serenad Bayraktar’ın ilk şarkısı “Kabul Ettim”, GTR Müzik etiketiyle 22 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yerini aldı. Alternatif Türk pop tarzındaki eğlenceli parça bir o kadar da dramatik bir müzikal alt yapıyla dinleyiciye keyifli bir ahenk sunuyor. “Kabul Ettim” şarkısının söz ve müziği Serenad’a düzenlemesi ve prodüktörlüğü ise Genco Arı’ya ait. Prodüksiyonda Burcu Kaytmaz Arı’nın katkılarıyla tamamlanan şarkıda aşkla gelen her tecrübeyi pozitif bir bakış açısıyla karşılamanın önemi vurgulanıyor.