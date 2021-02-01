Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– İrem Derici – Senin Hastan

2– Yaşlı Amca – Yıldızlara Bak

3– Contra – Islak Kum

4– Gülben Ergen – Seni Kırmışlar

5– Tuğçe Kandemir ft. Eypio – Seni Öptüğüm Sokak

6– Oğuzhan Koç – Hepsi Geçiyor

7– Cem Belevi – Leyla Mecnun

8– Zeynep Bastık – Boş Yapma

9– Sura İskenderli – Taştan Yürek

10– Sıla, Yalın – Ver O Zaman Gömleklerimi





BARIŞ MANÇO’NUN GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİ ÜÇ HAYAL



Sabah gazetesinde Barış Manço'nun gerçekleştiremediği üç hayali ile ilgili bir haber okudum. Usta değer Barış Manço’nun gerçekleştiremediği üç hayalden birincisi 2023'de Türkiye'nin diğer Türk devletleri ile büyük bir medeniyet kuracağına işaret eden Manço'nun en büyük hayali Cumhuriyet'in 100. Yılında sahnede olmaktı. Türk milliyetçiliği konusunda tutkusu ile bilinen Barış Manço'nun bir diğer hayali ise, Türk tarihine ışık tutacak bir belgesel projesiydi. Şimdiye kadar Rus ve Çin kaynaklarından okunan köklü Türk tarihine, Türk imzası ve kendi araştırmalarıyla yapacağı belgeselde tüm dünyaya anlatmayı planlamıştı. Manço'nun son hayali ise, aşık olduğu ülkesine cumhurbaşkanı olmaktı. Yüreğimize kazıdık seni, şarkıların hala dilimizde pelesenk olmaya devam ediyor.



MÜZİSYENLER GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR

Bu hafta sonu birçok haber sitesinde; ‘’İzmir'de iki çocuk babası müzisyen Erdem Topuz odaya götürdüğü soba kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Erdem Topuz'un yakın arkadaşı Erol Doğu; müzisyenin 11 aydır işsiz olduğunu ve son dönemde ekonomik sıkıntılarının arttığını söyledi. Topuz'un cenazesi Pazar günü saat 13:00'da Narlıdere Cem evinden son yolculuğuna uğurlanacak. İstanbul Müzisyenler ve Sahne Emekçileri Derneği yöneticisi Mert Baydeniz yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşimizi kaybettiğimiz için üzgünüz. Son 2 ayda intihar eden ikinci müzisyen kardeşimiz. Pandemi döneminde zor durumdayız ve sosyal güvencemiz yok. Bu şekilde nasıl mücadele edeceğiz?" dedi.’’ şeklinde haberler yer aldı. Haber sosyal medyada yayıldı. İçim cız etti. Müzisyenler için zor bir dönemden geçiliyor. Ekranda gördüğümüz isimler bu konuyla ilgili daha çok ses çıkarmalı. Küçük müzisyenler için, müziğin arka fonundaki emekçiler için herkesin ses çıkarması gerekiyor. Bir şeyler yapılmalı!

Evet pandemi ama müzisyenlerin kazançları yok ya da yok denecek kadar az. Bana eskiden kafelerde canlı müzik yaparak geçimlerini sağlayan müzisyenler unutuluyor gibi geliyor. Magazinlerde single çıkaran albüm çıkaran isimleri görüyoruz, sanki müzik dünyası müthişmiş gibi davranıyorlar. Evet çıkarsınlar, fakat biraz da bu konuya dikkat çeksinler. Mesela birisi de yeni single çalışmasını ekmeğini kazanamayan müzisyenler için çıkarsın, en azından onlara armağan etsin. Bir şekilde müzisyenlerin problemleri haberlerde yer almalı. Sağ olsun bu tarz konularla ilgili Demet Akalın ve Işın Karaca sosyal medyadan açıklamalar yapıyor. Hatta Işın Karaca Yeni Yıl Gazinosu etkinliği düzenlemişti ama yetmiyor. Müzisyenlerin problemlerini dile getiren bu gördüğüm isimler… Diğerlerini gözden kaçırdıysam affola fakat yetersiz kalınıyor. Daha çok müzisyen ya da magazin figürü ses çıkarmalı. ‘’ Küçük büyük, irili ufaklı bütün müzisyenler biz buradayız, bizi unutmayın.’’ demeli.





İZEL SEKTÖRE KÜSTÜ



Şarkıcı İzel 2019 yılında çıkardığı son albümü Kendiliğinden Olmalı’nın beklediği ilgiyi görmemesi üzerine müzik sektörüne küsmüş. Albümün neden daha fazla ilgi görmediği kaygısı ile kendini eve kapatan İzel, arkadaşlarının ısrarı üzerine Nisan sonu gibi yeni şarkı çıkarmayı planlıyor. Tekli olarak çıkacak olan şarkıyla İzel’in müzikal başarısını konuşuyor olacağız.





YENİ ŞARKISI İÇİN SAYILI GÜN KALDI



Hadise Ocak ayında çıkarmayı planladığı Devrim Karaoğlu ve Yıldız Tilbe’ye ait yeni şarkısını Şubat ayının son haftasında yayınlama kararı aldı. Hadise’nin ekibi Olsun şarkısı için son hazırlıkları tamamlamak üzere. Hadise Küçük Bir Yol şarkısının başarısından dolayı pek bir mutluymuş ve yeni şarkısıyla da kendisinin rakibi olacakmış. Olsun adlı şarkıyı en geç Mart ayının ilk haftası dinlemiş oluruz diye düşünüyorum.



Derya Bedavacı’dan 2021’in İlk Hiti ‘Affet’

Sözü ve müziklerini kendisine ait olan; Kavuşmalıyız, Deme, Naz Değil ve Ama Geçecek ile yıldızı iyice parlayan Derya Bedavacı şimdi de ‘AFFET’ diyerek, aşk acısı çekenlerin yüreğini titretmeye devam ediyor. “Affet”in sözü ve bestesi Derya Bedavacı, aranjörlüğü ise Aydın Kara’ya ait. Derya Bedavacı’nın ‘AFFET’ şarkısının video klibi Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde, Sapanca Gölü’nde pandemi koşullarına uygun olarak çekildi. Buğulu sesi, kendine özgü yorumu ve sahnedeki güçlü performans ile son zamanların en çok konuşulan kadın sanatçısı Derya Bedavacı yine sesini konuşturmuş. Helal olsun, onu dinlemek çok güzel.



ECE GÜRSEL LADY GAGA'YA İLHAM OLDU

Ece Gürsel, DMC etiketiyle piyasaya çıkardığı ‘Vur Kalbimden’ isimli parçasına ünlü yönetmen Selim Akar yönetmenliğinde Aralık ayında çekilen klipten çıkarılan çekimlere damgasını vuran gerçekliği yansıtmadığı düşünülerek klipte çıkarılan maskeli öpüşme sahneleri Dünyaca ünlü yıldız Lada Gaga’ya İlham oldu. Lady Gaga’nın Joe Bide’nin ABD’nin 46. başkanı olarak yemin ettiği törende sevgilisi teknoloji girişimcisi Michael Polansky ile maskeli öpüşmesi Ece Gürsel’in klipte kullanmadığı maskeli bu öpüşme sahnelerini hatırlattı. Ece Gürsel’in hayranları tarafından Lady Gaga’dan Ece tarzı önlemli öpüşme, Lady Gaga Ece’den ilham aldı yorumları yapıldı. Ece Gürsel’in klipte maskeli öpüşme fotoğrafları 04 Aralık 2020 Tarihinde çekildi, Aralık ayı içinde haberlere konu olmuştu. Lady Gaga’nın maskeli öpüşmesi ise 20 Ocak 2021 tarihinde Joe Bide’nin yemin töreninde objektiflere yansıdı.



ORYANTAL DİDEM’DEN SERTTAŞ’A: ORADA DANS VE SANAT VAR!

İbo Show’a katılan oryantal Didem’in dans ettiği sırada Bülent Serttaş’ın kafasını çevirmesi hafta sonunun en çok konuşulan olayı oldu. Bülent Serttaş’ın tavrıyla ilgili 2. Sayfa'ya konuşan Didem, “Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım.” diyen Didem, “Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım. Orada dans ve sanat var.” ifadelerini kullandı.





Masumlar Apartmanı'nın İnci'si hayranlarını korkuttu

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah Clubhouse’taki bir sohbet odasında MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi. Genç oyuncu "Boyun fıtığımın dışında tiroidimde de sıkıntı var. Kontroller sırasında doktorlar MS'ten şüphelendi... Hatta MS hastalığını araştırmak için benden, iki kez omurilik sıvısı alındı. " dedi. Omuriliğinden iki kez sıvı alınan güzel oyuncunun test sonuçlarında MS olmadığı öğrenildi.





Ersen Köse'den 'Efkar'

Müzisyen Ersen Köse, alternatif müzik alemine 'Harabe' sonrası 'Efkar'la dönüş yapıyor. Yeni şarkılar yazan Ersen Köse, İndie Pop kulvarında 'Efkar'la kendine has bir yol açıyor.

Sözü ve müziği Ersen Köse'ye düzenlemesi Burak Özbilen'e ait 'Efkar', tüm dijital platformlarda yayımlandı. Mix'i ve mastering'i Burak Özbilen'e ait şarkı; minimal halı ve kulağı yormayan, gürültüden uzak yumuşak, sade bir sound'a sahip.

SEDA SAYAN İKNA ETTİ!

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan ve uzun yıllar müzik eğitimi alan ''Mina Huseyn'', yeni şarkısı ''Emanet'' ile tüm müzik platformlarında yerini aldı. Profesyonel sahne hayatına 16 yaşında başlayan ''Mina Huseyn'', rap r&b ile başlayan müzikal kariyerine her geçen gün farklı tarzlar ekleyerek devam etti. 2018 yılında ''O Ses Türkiye'' adlı ses yarışmasına katılan ''Mina Huseyn''i bu yarışmaya katılmaya ünlü sanatçı Seda Sayan ikna etti. Yarışmada tüm jürilerin dönmesini sağlayan genç sanatçı sesiyle ve güzelliğiyle herkesi büyüledi. ''Mina Huseyn''in sözleri Funda Şen Demir'e ait olan yeni şarkısı ''Emanet''in bestesi Mursel Seferov, düzenlemesi ile Elvin İmanov imzası taşıyor.