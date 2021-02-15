Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Contra – Islak Kum

2– Gülben Ergen – Seni Kırmışlar

3– Tuğçe Kandemir ft. Eypio – Seni Öptüğüm Sokak

4– Cem Belevi – Leyla Mecnun

5– Oğuzhan Koç – Hepsi Geçiyor

6– Sıla, Yalın – Ver O Zaman Gömleklerimi

7– Sura İskenderli – Taştan Yürek

8– Zeynep Bastık – Boş Yapma

9– Madrigal – Seni Dert Etmeler

10– Gülben Ergen – Ben Buralardan Gidecem







VİRÜSÜ ULUDAĞ’DAN KAPTI



Okan Kurt ile koronavirüse yakalanan ve tedavileri evde devam eden Demet Akalın, kendisinin iyi olduğunu ancak virüsün Kurt'un ciğerlerine kadar indiğini söyledi. Virüsü nereden kaptıklarını da söyleyen şarkıcı, "Uludağ tatilinden kaptık" ifadelerini kullandı. Koronavirüse yakalanan Demet Akalın ve Okan Kurt, tedaviye evde devam ediyor. Sağlık durumları hakkında bilgi veren Akalın, "Ben iyiyim, şükür ayaktayım. Sadece hafif bir boğaz ağrım var, o kadar. Okan'ın ciğerlerine inmiş. Parmak kadar bölge, belli. Ama ağır geçirmiyor, kötü hissetmiyor kendisini" dedi. Ünlü şarkıcı, virüsü ne zaman ve nerede kaptıkları sorusuna ise "Uludağ'a tatile gittik. Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. İnsan erken söylemez mi, ne cahillik! Sonuçta oteldeyken kapalı ortamda bir arada bulunduk. Evdeki bakıcı da öksürüyordu, önce ondan olabilir mi diye düşündük. Test yaptırdı, sonucu negatif çıktı. Bakıcıdan olmadığına göre dağda kaptık" cevabını verdi. Oysa Demet Akalın bu tarz konularda çok hassastır. En son İstanbul’daki metro ve metrobüslerin yoğunluğundan şikayetçi olmuştu. Eminim ki Akalın da ‘Keşke Uludağ’a gitmeseydik.’’ diyordur. Ya da ‘Keşke otellerin kalabalık bölgelerinde vakit geçirmeseydik.’’ diyordur. Ama nereden bilebilirdi ki otellerin de en az metrobüsler kadar tehlikeli olduğunu. Umarım çok hafif atlatırlar. Virüse yakalandıktan sonra herkes en son görüştüğü insanları arayıp haber versin. Büyük vebal.





AŞK DOLU POZLAR

Bir süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, aşkını herkese ilan ederek göz önünde yaşamaya başladı. 1 çocuk annesi Subaşı, dün ise sevgilisiyle en özel anlarında çekilen fotoğraflarını paylaştı.Subaşı, daha sonra da bir gülü göğsüne koyarak sevgilisin kendisini öptüğü bir pozu yayınlayarak "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düştü.Sevgililer Günü'nde fena aşka gelen Subaşı, daha sonra sevgilisiyle dudak dudağa pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Art arda aşk dolu fotoğraflarını paylaşan Subaşı için "Bu kadarına da pes", "Kızını düşünmüyor musun?" ve "İyi ki bir sevgilin oldu" gibi yorumlar yapıldı.



ÖZGÜ KAYA’YA TEHDİT: SENDEN ÇOCUK YAPACAĞIM



Genç oyuncu Özgü Kaya, üç farklı sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ölüm ve tecavüz tehditlerinde bulunan kimliği belirsiz Instagram kullanıcısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

25 yaşındaki oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede şunları söyledi: “bozkurtlar_3, bozkurtlar_5 ve bozkurtlar_7 adlı Instagram hesaplarının kullanıcısı, cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir. ‘Sadece benimle kıyam edeceksin, yoksa öldürürüm’, ‘Ya benim kadınım olursun ya ölürsün’, ‘Sana evlenmek yasaktır’, ‘Senden çocuk yapacağım’, ‘Ölene kadar benim kadınım olacaksın’ şeklinde mesajlar yollamaktadır.”

“Yaptığımız araştırmada cep telefonu numarasını tespit ettik. Bu kişinin bana zarar vereceğinden endişe duymaktayım. Şüphelinin tespit edilerek, uzaklaştırma kararı alınmasını ve cezalandırılmasını istiyorum” diyen Kaya’nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.





DETOKS YAPIYOR

Ebru Şahin'in sosyal medya hesaplarının askıya alma sebebi ortaya çıktı.'Hercai' dizisinde oynayan Ebru Şahin'den flaş bir hamle geldi. NBA'de oynayan basketbolcu Cedi Osman'la aşk yaşayan oyuncu, geçtiğimiz hafta kendisini partneri Akın Akınözü'yle yakıştıran fanları tek tek engellemişti.

Snob Magazin ulaştı. Hayranlarına kızmadığı öğrenilen Şahin'in, yakın çevresine, "Şu anda sosyal medya detoksu yapıyorum. Herhangi bir problem yok. 4-5 gün sonra hesabı yeniden açacağım" dediği iddia edildi.





ECE MUMAY VE İSMAİL YK’DAN ORTAK PROJE

“Galaksi” şarkısıyla geçtiğimiz yılın en çok dinlenen genç yıldızlarından Ece Mumay'ın, İsmail YK ile yaptığı ortak projesi “Dokuz Mevsim”, DarknDark Music etiketiyle yayınlandı. Söz ve müziği İsmal YK’ya ait olan “Dokuz Mevsim” şarkısı, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ece Mumay hayranlarına sürpriz oldu. Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde çekilen klipte, Ece Mumay ve İsmail YK birlikte kamera karşısına geçtiler. Ece Mumay, 2021 yılında birbirinden farklı ve özel projelerle dinleyicilerinin karşısında olacağının da sinyallerini verdi.



MALHUN HATUN GELİYOR



Birsen Altuntaş’ın haberine göre; atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, başarısını yeni transferlerle devam ettiriyor. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizinin kadrosuna katılan son isim Yıldız Çağrı Atiksoy oldu. Dizide Malhun Hatun karakterine hayat verecek olan Atiksoy'un dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

Sevilen oyuncu ‘Kuruluş Osman’da Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Malhun Hatun, dizinin hayranları tarafından uzun süredir merakla beklenen bir karakterdi. Malhun Hatun, tarihte Osman Bey'in ilk eşidir. Yıldız Çağrı Atiksoy, Osman Bey karakterinin eşi Malhun Hatun'u canlandıracak.



SAMSUN DEMİR: HAYAL ET BÜYÜK DÜŞÜN





Samsun Demir, sosyal medyadan Aleyna Tilki’nin Warner Music ile yabancı single çalışması hakkında açıklamalarda bulundu. Demir, Aleyna Tilki’nin yabancı single çalışmasının çok ama çok yakında yayında olacağını ve klibin çekilmek üzere olduğunu duyurdu. Şarkının dünyaca ünlü isimler tarafından hazırlandığını belirten Samsun Demir, ‘’16 yaşında DMC ile başlayan macera tüm dünyaya uzanan yeni bir yol ayrımında, ‘’Hayal Et, Büyük Düşün’’ dedi.





KIVANÇ’IN DİZİSİNDEN İLK KARELER



Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi için geri sayım devam ediyor. Cunda’da çekimleri tamamlanan ve bir denizaltı hikayesini konu edinen Netflix dizisinden ilk kareler yayınlandı. OGM Pictures imzalı dizide Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal ve Ecem Uzun gibi ünlü isimler yer alıyor. Ben bu dizi için çok sabırsızlanıyorum. Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuk performansı şahane, uzun zamandır doğru projeyle buluşmuyordu. Partneri Özge Özpirinçci ile çok uyumlu olacak diye düşünüyorum.





DENİZ YILDIZ’DAN MÜJDELER

Magazin TikTok sayfasının kurucusu Deniz Yıldız sevenlerine müjde verdi. Deniz Yıldız YouTube’ta güzel projelere imza açıkladığını duyurdu. TikTok Masası programına devam eden Deniz Yıldız ayrıca TikTok fenomenlerinin katılacağı büyük bir ödül gecesi düzenleyeceğini de müjdeledi. Deniz Yıldız sevenlerine önümüzdeki günlerde şarkı müjdesini de verebilir.



EDA SAKIZ’IN YENİ ŞARKISI ZİRVEYE DOĞRU İLERLİYOR

Eda Sakız'ın Son Kere Dinle şarkısı TTE Production etiketiyle yayımlandı.

Sözü ve müziği Enes Yıldırım'a aranjesi Salih Sakarya'ya ait olan şarkıya Murat Demir yönetmenliğinde klip çekildi.

Eda Sakız'ın Son Kere Dinle şarkısının klibi yarım milyondan fazla dinlendi.

Genç yeteneklerin bu denli başarılı olmasını seviyorum. Son Kere Dinle şarkısı Trap müzik kulvarında dikkat çekecektir.