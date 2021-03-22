Hakan KANBUROGLU

Hakan’ın Kulağındakiler

1– Sıla, Yalın – Ver O Zaman Gömleklerimi

2– Oğuzhan Koç – Hepsi Geçiyor

3– Hadise – Olsun

4– Kerimcan Durmaz –Peşimde

5– Buray – Yüreksiz Tilki



6– Gülben Ergen – Ben Buralardan Gidecem

7– Madrigal – Seni Dert Etmeler

8– Tuğçe Kandemir – Ah Ellerim Kırılaydı

9– Irmak Arıcı - Güya

10– Sura İskenderli – Taştan Yürek





DEMET AKALIN ÇOK HAKLI; DÜNYANIN ALEYNA’DAN HABERİ VAR MI?

Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında başlayan 'dünya starı' gerilimi büyüyor. Tilki, kendisi ve rol aldığı dizi hakkında eleştirilerde bulunan Demet Akalın'ı takipten çıkardı. Aralarında başlayan bu polemiğin ardından Aleyna Tilki de sessizliğini bozdu. Tilki kendisini ve oynadığı diziyi eleştiren Akalın'ı takipten çıkardı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, yanıtını geciktirmeyerek, "Ben dünya starı olana kadar takipteyim" dedi. Konuyla ilgili şunları söyleyebilirim; Demet Akalın çok haklı. Aleyna dünya starı olmak için şarkı çıkardı ama dünyanın bundan haberi yok. Aleyna hala reklam çalışmasını Türkiye’de yapmakta ve Demet Akalın üzerinden yapmaya çalışıyor. Uçağa binip gitsene Amerika’ya, İtalya’ya, İngiltere’ye… Oralarda en önemli kanallara konuk olsana… ‘Ben Türkiye’den kimsenin başaramadığını yapıp bu genç yaşımda dünyaya açıldım, sizin starlarınıza meydan okuyacağım. İşte Türk kızının gücü, Aleyna Tilki benim ben… Türkiye’de herkes beni lisede bile parmakla gösterirdi.’’ Desene… Neden demiyorsun Aleyna? Orada polemik yapacak kimse yok değil mi? Bak Can Yaman’a İtalya’da tozu dumana kattı. Yurt dışına dünyaya açılmak böyle olur… Yoksa diğerleri gibi ‘dünyaya açılma’ çabaların boşa çıkar. Çok isterdim şarkının tutmasını ama maalesef gerçekleri gör. Bir de sürekli iyi ekiple çalıştım demesen nasıl olur? İyi ekiple çalışmak şarkının tutacağı anlamına asla gelmiyor.

SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE!



Alev Alev dizisinde canlandırdığı İskender karakteriyle büyük beğeni toplayan Berker Güven, sosyal medyanın zirvesinden inmiyor. Oynadığı dizinin yayınlandığı Perşembe günü hem ‘İskender’ karakteri, hem de oyunculuğuyla ‘Berker Güven’ Twitter’da TT olmaya devam ediyor. Son olarak Somera Araştırma Şirketi tarafından 15 Şubat ile 15 Mart tarihler arasındaki veriler baz alınarak yapılan ‘sosyal medyadaki en popüler oyuncular’ listesinde, Berker Güven ilk sırada yer aldı. Başarılı oyuncu 1 milyon 848 bin 720 ileti ile Kerem Bursin, Engin Akyürek gibi isimleri geride bıraktı.

“Gönül Dağı, Anadolu İnsanını Ekrana Çok Güzel Yansıtıyor…”



Anadolu bozkırında yaşanan samimi insan öykülerini TRT 1 ekranlarına yansıtan Gönül Dağı, her geçen gün daha çok ilgi odağı oluyor. Usta sanatçı kadrosunun üstün performansının yanı sıra genç yetenekler de başarılı oyunculuklarıyla izleyicilerden tam puan topluyor. İşte bu genç yeteneklerden biri de Utku Ateş…

Gönül Dağı’nda, inişli çıkışlı ilginç yaşam öyküsüyle dikkat çeken Serdar karakterini başarıyla canlandıran ve büyük beğeni toplayan Utku Ateş, “Serdar, zengin bir ailenin mutsuz ve psikolojik sorunları olan tek çocuğu… Büyük şehirden bozkırda bir kasabaya yerleşen ve hayatını sorgulayan bu genci canlandırmak benim için büyük mutluluk” şeklinde konuşuyor. Kasabanın iyi kalpli, duygusal hemşiresi Elif’le hastanede karşılaşan ve ondan hoşlanan Serdar’ın, hayatında ilk defa kendisine benzeyen, ortak noktaları bulunan biriyle tanıştığını ifade eden Utku Ateş, şunları söylüyor : “Serdar, Dilek’e aşık olduğunu sanıyordu fakat o aslında aşk değil daha çok çaresiz bir takıntıydı. Aralarında ortak bir paylaşım ya da ortak acıları yoktu… Tek taraflı gelişen bir durum söz konusuydu. Elif ile arasındaki bağın ise, tamamen hayatın ikisine sunduğu bir lütuf ve bu tesadüf olduğunu düşünüyor. Serdar ve Elif uzun vadeli güzel bir ilişkiye başlayabilir mi bunu hep birlikte ileriki bölümlerde göreceğiz.” Utku Ateş’in oyunculuk yeteneğine hayranım, gelecek için vaat ediyor. Yeteneği harikulade! Bakalım Cumartesi’nin fenomen dizisi Gönül Dağı’nda neler olacak?



TUĞÇE KANDEMİR TREND VİDEOLARDA ZİRVEDE!



Son dönemde en üretken müzisyenleri ve şarkıcıları arasında yer alan Tuğçe Kandemir yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Genç yaşına rağmen kısa sürede sayısız hit şarkıya imza atan Tuğçe Kandemir, sözü ve müziği kendisine ait Ah Ellerim Kırıldı şarkısıyla YouTube Trend Videolar Listesinde 1 Numara’ya yükseldi. Düzenlemesi Özkan Meydan ev Alican Özbuğutu gibi başarılı genç yeteneklere ait şarkı içinde samimiyet barındırıyor. Dost meclisinde sitem ettiğimiz; eski sevgilinin numarasına sövdüğümüz hepimizin olmuştur. Tuğçe Kandemir ise hiçbirimizin yapamadığını yapmış ve yaşadıklarımızı yüreğinin süzgecinden geçirip kaleme dökmüş. ‘’Ah ellerim kırılaydı, o numarayı ben unutaydım.’’ Hepimiz bu pişmanlığı yaşamışızdır, şarkı da aslında hepimiziz. Herkes kendinden bir şeyler bulacaktır diye düşünüyorum. Şarkıyı ikinci kez dinledikten sonra ister istemez eşlik ediyorsunuz. Son derece sıcak bir şarkı, baharın müjdeleyicisi ve hiti. Son günlerde sarılıp ısındığım şarkılardan birisi. Tüm ekibin eline sağlık!

Irmak Arıcı’dan Yeni Hit!



Irmak Arıcı’da son dönemin üretken yeni nesil bestecileri ve şarkıcıları arasında yer alıyor. Irmak Arıcı sözü kendisine, müziği Ömer Uçar’a düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait Güya şarkısıyla karşımıza çıkıyor. O kadar hoş ve naif bir şarkı ki hem oynatıyor hem duygulandırıyor. Pop müzik üreten yeni neslin en önemli özelliği bu olsa gerek: Müzikleriyle yormuyorlar, dinlendiriyorlar, huzur veriyorlar, umut ekiyorlar. Irmak Arıcı’nın Güya şarkısını da kısa sürede ezberledim. Bazı şarkılar vardır dinlerken varlık olur, kimi canlı varlık kimi cansız varlıktır. Ben bu şarkıyı dinlerken kendime arkadaş bildim. Nasıl da eğlendik bu şarkıya eşlik ederken. Nakarata geçişteki ince detaya tav oldum. Sektör kaliteli bir şekilde gençleştikçe kalıcı işler ve yüreğe hitap eden işlerin sayısı artıyor.





HADİD KARDEŞLERİN ARAPÇA İSİMLERİ NUR VE HAYRİYE!



Ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid’in babası, milyarder iş adamı Mohamed Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kıldı. 5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, “Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye” dedi. Sosyal medyada espriler gırla… Vallahi mahalledeki komşu kızı bile diyen olmuş. Alem bu medya. Gigi ve Bella gayet hoştu valla hiç karıştırmasaydık Hayriye’yi Nur’u….





Yusuf Şenli TikTok’ta 2 Milyonu aştı



TikTok fenomeni Yusuf Şenli her geçen gün kitlesini büyütmeye devam ediyor. Aynı zamanda oyunculukla ilgilenen Yusuf Şenli TikTok’ta 2 milyondan fazla kişi tarafından takip ediliyor. Yaklaşık 130 milyon beğeni alan Yusuf Şenli genç yaşına rağmen başarıdan başarıya koşuyor. Henüz 22 yaşında olan genç fenomenin Hiç projesindeki performansı gelecek için umut vaat ediyor. Yusuf’un videolarını izledim ve pozitif enerjisine hayran kaldım. Genç fakat bir o kadar da başarılı bir fenomen. Yeni projelerini merakla bekliyorum.





‘’SEVMEDİĞİNİZ İNSANLARIN HESAPLARINI KAPATTIRABİLİRSİNİZ’’



Instagram’da her gün yeni bir olay öğreniyorum. Geçen gün Instagram uygulamasında gezinirken bir reklama denk geldim. Takipçi, izlenme, story izlenme, yorum satın alma olaylarını duymuşsunuzdur. Bunu yapmayan ünlümüz yok. Fakat bu sefer gördüğüm ilanda ‘Sevmediğiniz, nefret ettiğiniz insanların hesaplarını kapatmak için bize ulaşın.’’ Yazıyordu. Gerçekten de böyle bir hizmet veren ajansın olduğunu duydum. İstemediğiniz hesaba yorum, bot takipçiler yollayarak şüpheli hesap gibi algılanmasını sağlıyorsunuz. Tabii bunun için belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Sonra o hesap kapanıyormuş. Sosyal medyayı da insanlık olarak mahvediyoruz. Vallahi dikkat etmek lazım. Ben ilan vereni gözümle gördüm, talep de çokmuş. Sabah yazarı Mert Vidinli’de şunları belirtmişti: Bu kadarına da pes doğrusu! Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden biri, sosyal medya hesabının hacklendiğini fark ediyor. Uzun bir uğraş sonucunda hesabını geri alıyor. Ancak yaptığı araştırma onu şoke ediyor. Bir aylık bir çabanın sonucunda sosyeteden yakın bir arkadaşının intikam alma duygusuyla 20 bin lira vererek hesabını ele geçirdiğini öğreniyor.