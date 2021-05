Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Güneş, UZI – Dua

2– Ziynet Sali – Uyutmaz Bu Gece

3– İbrahim Tatlıses – Gelmesin

4– UZI – KRVN

5– Oğuzhan Koç – Bence de Zor

6– Kaan Boşnak – Barbar

7– Madrigal – Ne Zamandır Sendeyim

8– Melike Şahin - Nasır

9– Buray – Alaz Alaz

10– Faruk Sabancı & Norm Ender – Bulamazdım





MÜGE ANLI’DAN TAVLA PAYLAŞIMI



Yine bir Pazar günü Müge Anlı’nın paylaşımıyla neşelendim. Müge Anlı saygın bir gazeteci olduğu gibi aynı zamanda ünlü bir isim de… Sosyal medyada ünlülerin gösterişli paylaşımlarına alışmıştık fakat Müge Anlı bu algıları kırdı. Müge Anlı hafta sonu tavla oynarken paylaşım yaptı. Lüks hayat yok, şatafat yok. Son derece sıradan hepimizin oynadığı tavla.. Ah dedim, pandemi sürecinde oynanacak ne güzel bir etkinlik. Hem geleneğimiz olan bu oyunu yeniden anımsadım hem de Müge Anlı gibi tanınan ismin doğal olarak kalması ve doğallığa vurgu yapmasıyla umutlandım. Aslında hayatı şekillendirmek, güzelleştirmek bizim elimizde. Hayatın akışına elbette ki engel olamayız ama o akışa biz de yön verebiliriz.

EUROVİSİON’A GERİ DÖNMEK ŞART!



2021 Eurovision Şarkı Yarışması İtalya’nın zaferiyle sonuçlandı. Bir rock şarkısının ‘Rock bitti’ denilen dönemde zirveye konması takdir-e şayan. Zaten Eurovision Şarkı Yarışmasında son yıllarda herkesin betimlediği ‘Eurovision şarkısı’ algoritmaları dışında şarkılar birinci oluyor. İtalya’nın şarkısı da öyle bir şarkı. Artık Türkiye’nin bu büyük etkinliğe geri dönmesi gerekiyor. Zamanında yanlış adaylar yollanırsa, son derece kötü şarkılar yollanırsa elbette ki birinci olamayız. Komşu ülkeler birbirini destekliyor açıklamaları ancak bahanemiz olur. Bakın İngiltere 0 çekti fakat yarışmaya küsüp gitmedi. Kültürel etkinliklere küsüp gitmek olmaz. Aslan gibi isimler var ülkemizi orada temsil etmek için can atıyor. Kültürel yarışmalarda ülkemiz var oldukça başarımız ve saygınlığımız her daim artar. Eurovision’a katılmayarak kendimizi, kültür aşığı insanlarımızı cezalandırıyoruz. Ne oldu? Kaç yıldır Eurovision’a katılmıyoruz, bitti mi bu yarışma? Bitmedi, devam ediyor. Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın bu yarışma için olan heyecanını biz de yaşamak istiyoruz. İvedilikle…





AŞK YALANLANDI FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Mehmet Ali Erbil'in birkaç gün önce yeni sevgilisinin ortaya çıktığı iddia edildi. Son olarak "Kadınların peşini bırakmadığı" açıklamasıyla magazin gündemine gelen 64 yaşındaki şovmenin, İzmirli iş insanı Funda Aksu ile aşk yaşadığı konuşulmuştu. Bu haberlerin ardından ünlü şovmen, 559 bin takipçisi bulunan Instagram hesabındaki profil resmine Funda Aksu ile çekilmiş bir karesini koyarak, aşk iddialarını doğrulamıştı. Hakkında çıkan aşk iddiaların ardından posta.com.tr’ye konuşan Mehmet Ali Erbil, “Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi” yorumunda bulunmuştu. Tüm bu yaşananların ardından Erbil ile aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'ya sosyal medya üzerinden ulaşan Aksu, “Sadece telefonla görüntülü görüştük, hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir aşk söz konusu olamaz" ifadelerini kullanmış. Aksu, sözlerine "Kendisi yaşça büyük benden. Profil resmi kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey” diye devam etmiş.

Mehmet Ali Erbil'in Instagram profiline koyduğu Aksu'nun yer aldığı kareyi değiştirmesi ve kendi tek fotoğrafını koyması da dikkat çekti. Aşk kısa sürdü diyebiliriz. Bizim Mali çok erken heyecanlanmışa benziyordu. İbrahim Tatlıses’in aşk haberleri gündemdeyken bir anda Mehmet Ali Erbil’i konuşur olduk. Acaba bu aşk iddiası yeni bir projenin öncü haberi mi?





MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR



Afro Trap, Rap müzik alanlarında her yıl farklı bir isim gündeme geliyor. Bu yıl da rap müzik kulvarında Uzi öncü oluyor. Uzi’nin Umrumda Değil, Makine ve Krvn şarkılarını duymayan kalmadı. Milyonlarca dinlendi, sosyal medyada viral oldu. Son günlerde YouTube’ta BATUFLEX & UZI & LVBEL C5 & CRITICAL - AMCAS (prod by. AKDO) adlı parçası da trendlere doğru ilerliyor. Genç bir rap müzik sanatçısı. Arabesklik de var, Afro’luk da var, trap de var, sokaktaki insanın hali de var. Uzi belli bir kesim tarafından da son derece acımasız şekilde eleştiriliyor. Sosyal medyada geçmişte yaptığı paylaşımlar eleştiriliyor. Haklı eleştiriler de var ama onun yaptığı müziği aşağılayarak eleştiremezsiniz. Unutulan bir şey var; meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Uzi nereden baksanız her ay başka bir şarkıyla karşımıza çıkıyor? Bu kadar kısa sürede bu kadar hit çıkaran kim var? Helal olsun genç yaşında fırtınalar estiriyor. Rüzgarını uzun süre devam ettireceğe benziyor.





ÜNLÜ OYUNCU MÜZİK YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYOR



Başarılı oyuncu Hakan Kurtaş müzik kariyerine devam ediyor. Mucize Doktor dizisinde rol alan Kurtaş, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı Vadi ile müzikseverlerle buluştu. Kalben ile yaptığı Tesadüfen isimli düetle milyonlarca müziksevere ulaşan Kurtaş'ın Fer isimli bir şarkısı daha bulunuyor. Dijital platformlarda yayınlanan Vadi, Kurtaş'ın tek başına yayınladığı ilk şarkısı olarak ayrıca bir önem taşıyor. Kurtaş yeni şarkısı için; “Gezegenin tepesine binmiş bir virüs varken, kafamızın içinde günün birinde özgürce dolanabileceğimiz vadilerin hayaliyle evlerimizde oturuyoruz. Bu da benim hayalini kurduğum vadilerden biri. “ dedi. Ben şarkıyı çok sevdim. Günümüzde alternatif şarkılar diye tanımlanan bir kulvar var. Vadi bu kulvarın şarkısı ve gerçekten alternatif müzik dinleyicilerinin seveceği bir eser olmuş. Kurtaş’ın bir elinde on marifet…

Survivor Sema ve Vural’dan Yeni Şarkı

Survivor’da başarılı performansıyla dikkat çeken Sema Aydemir son çalışması “Susma”nın ardından tekrar ünlü sanatçı Vural ile birlikte “Tut Elimden” isimli yepyeni bir single çalışmasını müzik piyasasıyla buluşturdu.

Bestesi Bakhitiyar Alakbarov'a ait olan Azerice şarkının klibi, Diyarbakır’da çekildi. Klibin yönetmenliğini ise Ferman Narin üstlendi. Yeni şarkısıyla ilgili çok heyecanlı olduğunu dile getiren ikili şarkısının tüm dijital platformlarda yer aldığını duyurdu.

Merve Deniz’den İz

İz adlı yeni albümünü dinleyicilerle buluşturan Merve Deniz öncesinde Ağlama Anne adlı şarkıyı dinleyicilerin beğenisine sunmuştu. Aranjmanı Can Oflaz, Mixing'i Deniz Ünlü ve Mastering’i Güven Ersoysal tarafından babajim Istanbul da yapıldı. Güzel sanatçı Karakolda Ayna Var adlı şarkısı ile de sevenlerinden destek ve övgü dolu yorumlar aldı.





CEMCEL ETİKETİ 6 B İZLENMEYE ULAŞTI



TikTok’ta ünlü fenomenlerin fam diye ailelerinin olduğundan bahsetmiştim. Genelde fenomenlerin sevenleri tarafından oluşuyormuş bu fam adı verilen aileler... ÖDCSFC ailesi de bana ulaştı. CemCel etiketiyle ilgili sosyal medya hesabıma sayısız mesaj yollamışlar. ÖDCSFC ailesi bu etiketten bahsetmemi istedi. Gerçekten de CemCel etiketi büyük bir izlenme sayısına ulaşmış. Tam tamına 6B. Cemre Solmaz ve Cellat’ı destekleyenlerin editleriyle, paylaşımlarıyla birlikte etiket yükselerek başarıya ulaştı.





CELLAT’TAN REKOR ÜSTÜNE REKOR

Sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat yayınladığı video ile rekor üstüne rekor kırdı. ‘Cellat ile akım bükmece’ başlığıyla paylaştığı video 11 milyondan fazla izlenme oranına ulaştı. Genç fenomen yaklaşık 2 milyon beğeni aldı. Cellat’ın TikTok’ta yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunuyor. Genç yaşına rağmen büyük bir kitleye hitap ediyor. Birçok seveni de var. Videoları 289 milyondan fazla beğeni almış. Bu arada ben en çok İbrahim Tatlıses’in Gelmesin şarkısına çektiği videoya bayıldım.