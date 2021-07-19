Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Yalın – Yaz Gülü

2– Derya Uluğ – Kanunlar Gibi

3– Sefo & Reynmen – Bonita (prod. by Aerro)

4– Çağla – Hadi Yarim

5– Hande Yener – Sahte

6– Ezhel – Bul Beni



7– Bedo ft Patron – Ölebilirim

8– Hadise – Hay Hay

9– Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin – Yoksa Yasak

10– Ece Mumay – Peri





"3.5 YILDIR SÖZLÜ ŞİDDET'E UĞRUYORUM’’

Şarkıcı Gülden'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni single şarkısı Yandan Yandan'ın ardından youtube hesabında şarkının klibinin altına eski eşi Ercan Mutlu tehditkar yorumlarda bulunmuştu.

Şantaj ve tehditler savuran eski eşi kısa bir süre sonra yorumları silmesine rağmen olay sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve magazin haberlerine konu olmuştu. Hukuki süreç işlediği için sessizliğini koruyan Gülden, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile suskunluğunu bozdu.

Yayınladığı videoda ‘söz konusu kızım olunca’ açıklamasını yapan Gülden, hukuki olarak hakkını arayacağını dile getirdi.



DERYA ULUĞ'DAN 20 BIN KİŞİLIK SELFIE

1.5 yıl aradan sonra Ankara'da halk konserinde sevenleri ile buluşan Derya Uluğ, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Sahnede mutluluk gözyaşları döken Derya Uluğ , sizlerle yeniden buluşmak benim için büyük heyecan, iyi ki varsınız dedi. 20 bin kişilik selfie çeken Uluğ, sosyal medya hesaplarından konser fotoğraflarını paylaşınca binlerce olumlu yorum aldı.



Derya Bedavacı İlk Kez Harbiye Sahnesi'ne Çıktı.

Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Yıldızlar Geçidi" serisinde dün akşam sahne Derya Bedavacı'nındı.

Kendi yazdığı şarkılar ve yaptığı coverlar ile sahne performanslarının yanı sıra dijital platformlarda da rekor dinlenme/izlenme sayılarına ulaşan, yeni nesil arabesk müziğin en güçlü kadın yorumcusu Derya Bedavacı, kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava konserinde seyircisiyle buluştu.

En son yayınladığı "Kalbimi Kırıyorlar Anne" teklisi ile milyonlar tarafından dinlenen Derya Bedavacı, Harbiye konserine de bu şarkı ile başladı.



2 YIL ARADAN SONRA HİT’Lİ DÖNÜŞ!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, 2 yıl aradan sonra yeni single çalışması ‘Yerle Yeksan’la sevenleriyle yeniden buluştu. 2019 yılında çıkardığı ‘Devran’ albümündeki şarkılarla geçtiğimiz 2 yıla damga vuran ve zirveden inmeyen Özbey, ‘Yerle Yeksan’la 2021’e taze bir giriş yaptı. Söz ve müziğine Can Tosun’un imza attığı şarkının düzenlemesini Celil Yavuz yaptı. Şarkı daha çok yeni, dinledikçe güzelleşeceğini umuyorum fakat klasik bir Merve Özbey şarkısı olmuş diyebilirim. Merve Özbey’in şarkılarıyla eski sevgiliye nokta atışı laflarla gönderme yapmaya alışmıştık. Bu şarkıda da eski sevgililere ‘Cehennemi Yaşatacağız.’ Merve Özbey’in kendine has sesini ve tarzını seviyorum. Etliğe sütlüğe karışmadan, müziğini yapıyor. Helal olsun, çok da güzel yapıyor.





MUHTEŞEM ÜÇLÜ’DEN KAİNAT



Coca Cola'nın reklam kampanyası için bir araya gelen Edis, Anıl Piyancı ve Ekin Beril yeni bir şarkıya imza attı.'Kainat', dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Coca Cola reklam kampanyası için bir araya gelen Edis, Anıl Piyancı ve Ekin Beril sözlerini birlikte yazdıkları Kainat parçasına klip çekti. Ekin Beril ve Anıl Piyancı tarafından bestelenen şarkının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait.



TATSIZ BİR ŞARKI



Şarkıyla ilgili benim yorumum şudur: Özellikle bu şarkıyı dinlemek isteyeceğimi düşünmüyorum. Yani özellikle çeşitli müzik uygulamalarına Edis Kainat yazıp aratıp açacağım bir şarkı değil. Bir yerlerde duyunca da katiyen şarkıya zap yapmam. Öyle bir şarkı olmuş. Güzel mi diye soracak olursanız güzel ama tatsız. Dile falan dolanmıyor. Edis’in 4 yıl önceye doğru dönmesi gerekiyor yoksa şarkıları böyle arada kalacak.





YAZIN EN “YARAMAZ” ŞARKISI!

Türk pop müziğinin en değerli kadın sesi “Burcu Güneş”; sevenlerine yaz sürprizi yaptı.

“Burcu Güneş”in yeni şarkısı “Yaramaz”ın sözü ve müziği Burcu Güneş & Okan Akı imzası taşırken düzenlemesini ise Okan Akı üstlendi.

Değerli sanatçı “Burcu Güneş”; yeni şarkısını hınzır, enerjik, haylaz, ve oyuncu olarak tanımlıyor. ‘Dans Et’ mottosuyla yola çıkılan şarkı eğlenmeyi ve dans etmeyi seven dinleyicilerini sezon boyunca coşturacak.

“Burcu Güneş”; “Yaramaz”ın çıkışıyla 2021 yaz sezonunda konserleriyle de binlerce kişiyle buluşarak sevenleriyle hasret giderecek.

“Burcu Güneş”in yeni şarkısı “Yaramaz” DMC etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!

YILIN EN İYİ ESTETİK CERRAHI DR BEHZAD NİKMEHR

Estetik cerrahlığı bilindiği üzere çok zor bir tıp alanıdır ve birçok kadın estetik işlemi öncesinde doktorunu tanımak, doktorunun eğitiminden ve beceresinden emin olmak ister cünkü yapılan yanlış bir işlem birçok soruna yol açabilir. Eğitimini New Yorkta en iyi üniversitede alan Esterik Cerrah Behzad Nikmehr birçok kadının son zamanlarda güvendiği doktor oldu ve bu sebepten ötürü Dr Behzad Nikmehr'e "Yılın En İyi Estetik Cerrahı" plaketi verildi.





CEMRE SOLMAZ 8 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Sosyal medyanın en başarılı kadın fenomenleri arasında yer alan Cemre Solmaz TikTok'ta 8 milyon takipçiye ulaştı.

Son olarak reklam projesiyle gündeme gelen Cemre Solmaz, Aleyna Tilki ile yer aldığı projede dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü TikTok fenomeni kitlesini genişletiyor ve herkese hitap ediyor. Başarısına başarı katarak zirveye konuyor.

YILIN EN İYİ DANSÇISI SEÇİLDİ

TikTok fenomeni Semiraminta, Yılın En İyi Dansçısı ödülünü aldı. Yeliz Korkmaz olarak tanınan Semiraminta Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri Kültür Sanat ve Spor kategorisinde En İyi Dansçı Ödülünü almaya hak kazandı.

Genç isimlerin bu denli başarısı beni çok mutlu ediyor. Semiraminta; ''Bu beni gerçekten çok gururlandırdı. Hayatımda ilk defa yapmaktan gurur duyduğum işle ilgili ödül almak beni çok onurlandırdı. Bu da benim ilk ödülüm.'' dedi.