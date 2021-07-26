Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Derya Uluğ – Kanunlar Gibi

2– Sefo & Reynmen – Bonita (prod. by Aerro)

3– Çağla – Hadi Yarim

4– Hande Yener – Sahte

5– Hadise – Hay Hay

6– Ezhel – Bul Beni

7– Bedo ft Patron – Ölebilirim

8– Ece Mumay – Peri

9– Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin – Yoksa Yasak

10– Burak Bulut & Kurtuluş Kuş – Nabız





GÜLŞEN’İN ALAÇATI ÇIKARTMASI

Gülşen bayramda Alaçatı’da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. İzdiham nedeniyle bir çok kişinin konser alanına alınamadığı gecede uzun kuyruklar oluştu. 2 buçuk saat performans yapan sanatçı yine fit görünümü kıyafeti ve birbirinden hit şarkılarıyla dinleyicilerini kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Gülşen, başarısıyla sınırları aşan Türk markası Siedres imzalı pantolonuyla yine ilgi odağı oldu. Sanatçı yaz boyu konserlerine hız kesmeden devam edecek. Gülşen ne yapsa yakışıyor. Kıyafet falan onun için adeta yan aksesuar. Çuval da giyse abiye de giyse her şekilde starlığını konuşturuyor. Gülşen’de bulunan hava, dik duruş, tarz kimse de olmadığı gibi sahnesi ve sesi de çok özeldir. O yüzden Gülşen gibi bir ismin kıyafetle konuşulması ona yapılan en büyük haksızlık. Hem yazıyor, hem söylüyor, hem de sahnesi şahane. Gündemdeki olaylara karşıda oldukça duyarlı. Alaçatı çıkarması da herkes tarafından sevilmiş.





MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ ŞARKI ZİRVEDE!



Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un Nabız şarkısı nihayet müzikseverlerle buluştu. Burak Bulut’un Instagram’da 15 saniyelik paylaştığı şarkı milyonların diline pelesenk olmuştu. Underground olduğu kadar büyük bir hit şarkının bütün anahtarlarını içinde barındıran şarkı Mustafa Ceceli aranjesiyle müzik piyasasındaki yerini aldı. Sözü Burak Bulut, Aykut Açık’a müziği Kurtuluş Kuş, Aykut Açık’a ait şarkı iki gün içerisinde yaklaşık 8 milyon kez dinlendi. Benim şarkıda eleştirebileceğim tek nokta şarkının aranjesi olacak. Keşke akustik ve samimi bir şekilde bu şarkı dijitale yüklenseydi. Ben şarkının Instagram reels videosundaki haline bayıldım. Şarkı popüler kültüre yakın olma çabasıyla aranje edilince samimiyeti azalmış diyebilirim. Zaten tutmuş bir şarkıya yapılan aranjeyi yapay buldum. Elbette ki bu şarkı yine hit olacaktır. Bu yıl Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’un yılı… Helal olsun çocuklara…





HADİSE SAYESİNDE GURURLANDIK



Hadise sürpriz yaparak, 18 Haziran Cuma günü Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayımladığı; sözü, müziği ve düzenlemesi Ersay Üner’e ait yeni teklisi 'Hay Hay'la büyük bir geri dönüş yaptı. Kısa sürede ‘Hay Hay’ dijital platformlarda en çok satın alınan ve dinlenen şarkı oldu. Hadise, Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL müzik çalma listesine ‘Hay Hay’ adlı parçasıyla konuk oldu. New York Times Meydanı’ndaki meşhur reklam alanında boy gösteren Hadise, Temmuz ayında Türkiye EQUAL yerel çalma listesine girerken, Türkiye EQUAL çalma listesinin kapağını da süsledi. New York Tımes Square'da Hadise yer aldıktan sonra, #Hay Hay şarkısı Spotify'de 24 saat içinde 500 binden fazla dinlenme oranını aşarak 6 milyondan barajını aştı. Hadise adı gibi hadise yaratmaya devam ediyor. Eurovision yarışmasından sonra yine bizlere büyük bir gurur yaşattı. Herkes onu eleştirebilir ki kendisini eleştirenlere de sert bir tepki vermiyor. Özel hayatı bizleri ilgilendirmiyor. Herkes onu kıskanabilir çünkü başarılı. Fakat bildiğin yoldan lütfen dönme. Bizler seninle gururlanıyoruz, onur duyuyoruz. Nedense Hadise’nin başarısını ben çok sahipleniyorum. Dünya bir Türk yıldız görüyor. Daha ne olsun! Yürü, biz hep arkandayız.





YILDIZLI GECELER BAŞLIYOR



Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı TURKCELL YILDIZLI GECELER konserleri Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı Turkcell Vadi Açıkhava’da 30 Temmuz’da Sertap Erener ile başlıyor

Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisi, yaklaşık iki hafta boyunca iyi ve kaliteli müzik dinlemeyi özleyenler için 30 Temmuz'da Sertab Erener ve 31 Temmuz'da Aleyna Tilki ile başlayıp Yüzyüzeyken Konuşuruz, Berkay, Ceza, Anıl Piyancı, Sansar Salvo, MFÖ, Kenan Doğulu, Haluk Levent, Funda Arar'la devam edip Ebru Yaşar ile son bulacak. Etkinliğin en sevdiğim yanı ise; Fiziksel engelli bireylerin sosyal hayata tam ve bağımsız katılımı için açıkhava mekanı içerisinde planlanan kolaylıklar ile birlikte görme engelliler için rehber sarı çizgilerle donatılan Turkcell Vadi Açıkhava engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.





İNAN’IN YENİ TEKLİSİ

'Leyla Yakar Bizi' ve 'Ona Aldığın Çiçekler Solsun'u teklileri sonrası İnan sürpriz yaparak 'Fotoğraflar' isimli en yenisini Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayımladı.

Taze yayınlanan şarkısı ile İnan günümüz müzik sahnesinin en dikkat çeken genç yeteneklerinden. Her yayınıyla yeni ufuklara yelken açan İnan sözü ve müziği kendisine ait Fotoğraflar'ın düzenlemesini daha önceki şarkılarında çalıştığı Dora Durak'a emanet etti.





REYNMEN’DEN HAKKI BULUT’A KALP



Türk müziğinin usta isimlerinden Hakkı Bulut, fenomen Reynmen'in 'Kızlar Kızlar' şarkısının müziğini alarak üzerine söz yazıp klip çektiğini söyledi. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olarak Ahmet Furkan Başdemir'in sorularını yanıtlayan Hakkı Bulut, Reynmen hakkında samimi açıklamalar yaptı.Reynmen de Hakkı Bulut'un yayınının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Takipçisinin kendisine Hakkı Bulut'u sorması üzerine açıklama yapan Reynmen "Hakkı Bulut can" diyerek eliyle kalp yaptı. Reynmen’in bile isteye Hakkı Bulut’un bu şarkısını alıp üzerine söz yazalım dediğini zannetmiyorum. Reynmen sadece bir yorumcu ve detaylara ineceğini düşünmüyorum. Kaldı ki günümüzdeki şarkıların hepsi birbirinin benzeri.





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MAX KRUSE’DEN EVLİLİK TEKLİFİ



Almanya forması ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Max Kruse, maç bittikten sonra çıktığı canlı yayında kız arkadaşı Dilara Mardine'ye Kürtçe yazılı bir tişörtle evlilik teklifi etti. Kısa sürede gündem olan Mardine'nin sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar da merak konusu oldu. Teklif karşısında hem şaşıran hem de mutlu olan Dilara Mardine ise "Evet" cevabını verdi. Almanya'da yaşayan Mardine, sosyal medya hesabından gelen tebrik mesajlarına da teşekkür ederek cevap vermeyi ihmal etmedi.





"ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ’’



İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Bugüne kadar Chloe'ye 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim.’’ yanıtını verdi.



BOŞANDIĞIN EŞE NEDEN NAFAKA ÖDEYESİN?



Serdar Ortaç’ın aslında isyanına hak vermemek elde değil. Ben Serdar’a hak verenlerdenim. Düşünsenize Pandemi döneminde eski eşinize 700 bin lira nafaka ödüyorsunuz. Beylikdüzü’nde Esenyurt’ta en az 2 daire alırsınız. Bu konuda Serdar Ortaç’a katılmamak elde değil. Kadınlarda erkeklere nafaka ödesin o zaman. (!) Ortada çocuk yok bir şey yok. Neden evlendiğin boşandığın bir kadına nafaka veresin ki? Yazık günah.





"MURAT ZOR’’ FARKI VE BAŞARISI



Bayramda birçok insan yazlık bölgeler akın ederken İstanbul’da kalanlar ise Sil Baştan Cihangir’e akın etti. Bayramda ‘İstanbul boşaldı’ haberlerine karşın Sil Baştan Cihangir adeta İstanbul’da kalanlara bayramı yaşattı. Başarılı işletmeci Murat Zor’un emeği büyük. Yıllardır işletmecilik yapıyor ve kalitesi ortada. Mükemmel başarılara imza atıyor. Çalıştığı her işletmede farkını konuşturuyor. Kim demiş bayramda İstanbul boştu diye, vallahi mekan full çekti. Başarılı işletmeci Murat Zor’u tebrik etmek gerekiyor.