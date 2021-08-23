Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Burak Bulut & Kurtuluş Kuş – Nabız

2– Sefo – Bilmem Mi

3– Ezhel – Bul Beni



4– Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin – Yoksa Yasak

5– Bedo ft Patron – Ölebilirim

6– Ezhel – Bul Beni

7– Kenan Doğulu – Bumaya

8– Cakal – Lütfen

9– Melek Mosso – Hayatım Kaymış

10– Can Bonomo & Demet Evgar – Rüyamda Buluttum

“SESİ VE GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ‘’Korkak’’ şarkısıyla radyo, televizyon ve dijital müzik listelerinde hızlı yükselişine devam eden başarılı sanatçı ‘’Ayşen Birgör’’ dün gece düzenlenen Akhisar Belediyesi ‘Türk Sanat Müziği Koro Konseri’nde izleyenleri büyüledi.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan güzel sanatçı ‘’Ayşen Birgör’’ hem asilliğiyle hem de sesiyle Akhisarlılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

‘’Ayşen Birgör’’; “Yalan Dünya, Bir Alev de Sen Yakma, Duydum ki Unutmuşsun, Akşam Güneşi, Bir Sevda Geldi Başıma, Dudaklarında Arzu, Çile Bülbülüm Çile’’ gibi kült olmuş şarkıları alanı dolduran izleyicisiyle hep bir ağızdan söyleyerek coşturdu.

Gece boyunca başarılı sanatçıyı; prodüktörü ve müzik yönetmeni Seçkin Özer, menajeri Mesut Uyanık’ta yalnız bırakmayarak en ön sıradan seyretti.

ACUN’UN EVİNİ ALDI

Ünlü TV patronu Acun Ilıcalı’nın Ulus Yeşil Evler’de satışa çıkardığı tripleks villa, kendi kanalının yıldızı Hasan Can Kaya’nın oldu. Kaya, evi annesi için aldı.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya’ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.

Özge Özpirinçci’nin kızının ismi belli oldu

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, Hürriyet’ten Onur Baştürk’e konuştu. Özge Özpirinçci, doğacak kızına vereceği ismin belli olduğunu duyururken aklındaki ismin Üzüm olduğunu ve çevresinden ret oyu aldığını da belirtti.

Pirinçci, “ Mutlu mu acaba o çocuk şu anda? Çünkü bana herkes, “Çocuğuna bunu yapma Özge” deyip duruyor. Bence çok güzel isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35’lerinde Üzüm Hanım, 70’inde Üzüm teyze... Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağa. Ama kesinlikle ret oyu aldım bu isim için. Ben gizli gizli Üzüm diyeceğim galiba çocuğuma.” dedi.

HADİSE’DEN İLANI AŞK - KAAN’DAN GÖNDERME

Hadise yeni sevgilili Mehmet Dinçerler’e sosyal medyadan “Bu gülümseme benim ama sebebi sensin” diyerek ilan-ı aşk etti. Eski sevgilisi Kaan Yıldırım ise Hadise’nin de çok sevdiği köpeği Benek’i paylaşarak “Gerçekten İğrenç Bir Hayat” şarkısıyla gönderme yaptı.

Snobmagazin’in haberine göre; Güzel şarkıcı, kendisinden 2 yaş küçük Mehmet Dinçerler’le Meksika Tulum’a giderek aşk tatili yapmıştı. Burada sevgilisine bol bol fotoğraflar veren Hadise, mutluluk fotoğraflarını Instagram’dan paylaşarak nispet yapmıştı. Hadise önceki gün de yine Mehmet Dinçerler’in çektiği bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak İspanyolca olarak “Bu gülümseme benim ama sebebi sensin” yazdı. Hadise’nin yazdığı notla Dinçerler’e resmen ilan-ı aşk etmesi eski aşkı Kaan Yıldırım’ı kızdırdı. Yakaşıklı oyuncu, köpeği Benek’le gönderme yaptı. Hadise’nin de çok sevdiği hatta klibinde bile oynattığı Benek’i paylaşan Yıldırım altına da Mezar Turizm’in “Gerçekten İğrenç Bir Hayat” şarkısını ekledi. Yıldırım’ın bu manidar paylaşımı Hadise’ye gönderme olarak yorumlandı.

KAAN YILDIRIM HADİSE HAKKINDA KONUŞTU: AYIP OLUR

Hadise ile yaşadığı aşk sonrası sessiz kalan Kaan Yıldırım, Gazete Magazin’den Akif Yaman’a konuştu. Akif Yaman’ın “Hadise hanımla güzel bir ilişkiniz vardı. İlişki bitti, çok sessiz kaldınız, bir şey söylemek ister misiniz?” sorusuna Kaan Yıldırım, “Karşı tarafın bir ilişkisi olduğu için konuşmamız hiç uygun olmaz. Bu konulara benimle hiç girmeyin artık bence. Ayıp olur” dedi.

EN NET FOTOĞRAF

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, sevgilisinin arkadaş ortamına girdi. Mehmet Dinçerler'in doğum gününde ortaya çıkan fotoğraf kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. Deniz kenarında bir mekanda düzenlenen doğum günü partisinde çekilen fotoğrafta ağzı kulaklarında olan ünlü şarkıcının, pastanın üzerine yaptırdığı detay dikkatlerden kaçmadı.

SAMET USTAOĞLU’NDAN MÜZİK ZİYAFETİ

Geçen haftasonu Büyükçekmece’de yer alan Mastika adlı mekana uğradım. Uzun bir süredir denizin yanı başında yer alan bu mekana gitmiyordum. Mekanda Samet Ustaoğlu sahne alıyordu. Şahane bir sesi olan Samet Ustaoğlu eski yeni arabesk, pop her parçayı söylüyordu. Samet’in sesi ve sahnesi herkesi hayran bıraktı. Sanatçının YouTube’ta yayınlanan O Yarin Aklımda Gözleri Kaldı ve Yorgun Yıllarım şarkılarını yeniden yorumladığı videolar ise geniş kitlelere yayılıyor. Mutlaka gidilmesi gereken sahneler arasına önerimi eklemelisiniz. Ayrıca Ustaoğlu’nun konser takvimi de bir hayli yoğun. Sanatçı Alaçatı ve İstanbul’da yaz boyu sahneler alıyor.

Zirve Seda'nın…

Sahne ve televizyon dünyasının tartışılmaz en iyi ismi Seda Sayan 2 yıl aradan sonra Türkiye’nin en iyi prodüktör ve aranjörlerinden Alper Atakan’ın ‘Aranjör’ adını verdiği albümü için sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası olan ‘Gel Günaha Girelim’ şarkısı ile iTunes “En Çok Satın Alınanlar” da 1 numaradan giriş yaparken klibi yayına girmesinin ardından YouTube Trendlerdeki Müzik Listesinde #13 numaradan giriş yaparak listede 1 haftadır yerini koruyor.