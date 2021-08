Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Sefo – Bilmem Mi

2– Melek Mosso – Hayatım Kaymış

3– Ezhel – Bul Beni

4– Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin – Yoksa Yasak

5– Bedo ft Patron – Ölebilirim

6– Sakiler – Aşığın Kaderi

7– Kenan Doğulu – Bumaya

8– Cakal – Lütfen

9– BEGE – Gecelerin Derdi

10– Can Bonomo & Demet Evgar – Rüyamda Buluttum



UMUT DOLU ŞARKI YAZIN SON HİTİ

Son zamanların popüler kadın şarkıcılarından Melek Mosso, yaza 'Hayatım Kaymış' şarkısıyla giriş yaptı. Söz ve müziği Kutup Ata Tuncer'e, aranjesi Ersay Üner'e ait olan şarkının klibi ise Murat Joker yönetmenliğinde çekildi. Melek Mosso alternatif müzik ile popu harmanlayarak bu yazın sürpriz hitine imza attı diyebilirim. Kıpır kıpır bir yaz şarkısı ona çok yakışmış ve herkesi kucaklamış. Alternatif müziğin popla kavuşumları beni çok heyecanlandırıyor. Son günlerde en çok dinlediğim şarkı diyebilirim. Melek Mosso’nun müziği bütün tarzların dinleyicisine hitap ediyor. Bu Melek’i ben çok sevdim. Kıpır kıpır, teenage ve yaz dolu.

NEREDE O TARKAN KOKAN HİTLER?



Ünlü sanatçı Sibel Can, yaz konserlerine tam hızıyla devam ederken, arşivlik yeni şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmayı da ihmal etmiyor. Sibel Can, söz ve müziği Tarkan'a ait olan 'Adı Elveda Olsun' adlı single çalışmasıyla geçen cuma müzikseverlerin karşısına çıktı. Daha önce de Tarkan şarkıları okuyan ve albümlerinde yer veren Sibel Can, "Tarkan benim uğurum. Onun müzikle olan bağı, muhteşem kişiliği yorumcu ve besteci kimliğinin bendeki karşılığı çok büyük. Adı 'Elveda Olsun'u dinlediğim ilk andan itibaren çok sevdim." dedi. Vallahi ben daha önce yorumladığı Tarkan kokan şarkılarını özledim. Büyük bir hit beklentisi içindeydim; Çakmak Çakmak şarkısı gibi buram buram yaz kokan, kıpır kıpır Sibel Can dolu şarkıları özledim. Fakat Tarkan ve Sibel Can’ın son buluşması benim için sükutu hayal oldu. Sosyal medyada şarkıyla ilgili gelen yorumlarda bu yönde. Şarkı üç günde ancak 300 bin dinlenmiş. Beklentimiz büyüktü şimdi ise hayal kırıklığımız büyük. En iyisi Sibel Can’ın Hayat albümünü dinlemeye devam edelim.





MÜGE’MİZE KAVUŞTUK



Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, 30 Ağustos'ta yeniden başladı. Başarılı sunucu Müge Anlı, sevenlerinin merakla beklediği haberi "Yarın sabah Allah'tan bir mani olmazsa beraberiz" notuyla duyurdu. Tatilden döner dönmez erkenden uyandım, mis gibi bir kahve yaptım ve Müge’mizi izledim. Özlemişiz, onun enerjisi, ruhu ve verdiği öğütler bana iyi geliyor. Adeta ücretsiz bir terapi alıyoruz. Onun programında yaşanmışlıklar var ve hayat dolu bir kitabı okuyoruz. Hayattan çıkarılması gereken dersleri ücretsiz bir şekilde alıyoruz. Tamam dersleri alıyoruz da keşke biraz da uygulasak. Her gün dikkat çektiği eğitime önem versek ve yaşanan acı dolu hataları yeniden yaşamasak. İyi ki geldin Müge, 2 ay zor sabrettik. Bu arada yeni kolye gözümden kaçmadı, acaba anahtar neyi simgeliyor?





KIYAFETİNİ DEĞİL PERFORMANSINI KONUŞUN!



Mehmet Dinçer ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, sahnelere bomba gibi dönüş yaptı. Sahneye ışıltılı bir kostüm ile çıkan ünlü şarkıcı, geceye iddialı kıyafetiyle damga vurdu. 35 yaşındaki şarkıcı, geçen akşam Silivri konserinde dinleyicileriyle bir araya geldi. Hadise, sahneye mor ve siyah renklerin hakim olduğu ışıltılı bir kostümüyle sahnelere çıktı. Sosyal medyada yine Hadise’nin kıyafeti konuşuldu. Sanatçının performansından çok sahne kıyafetleri konuşulması beni üzüyor. Türkiye’nin en önemli starlarından birisi Hadise. İster mayo giyer ister kapalı giyinebilir. Onun işi şov dolu bir performans yapmak. Hadise’nin kıyafetleri yerine dünyaca ünlü isimler gibi yaptığı sahnelerdeki performansını konuşsak nasıl olur? Dans onda, seksapelite onda, ses onda. E daha ne olsun? Onu bu yorumlarla yıpratamazsanız daha da güçlendirirsiniz.







KEMER’DE DİKKAT ÇEKEN OTEL: FUN SUN FAMİLY COMFORT



Tatil sebebiyle yılın yorgunluğunu üzerimden atmak için Fun Sun Family Comfort Hotel’e gittim. Fun & Sun Family Comfort Beach ihtiyaç duyduğunuz enerji konforlu odalarında huzura erdim. Otele giriş yapmadan önce Satış ve Pazarlama Müdürü Burak Bıyıklı şahane ilgilendi. Otele giriş yaptığımızda da aynı ilgiyi resepsiyondaki görevli arkadaşlar gösterdi. Özellikle Tuğçe ve Burcu hanım otel ile ilgili bütün detayları güleryüzleriyle anlattı. 43.000 m2’lik geniş bir alana konumlandırılan otel, denize sıfır konumdadır. Otelin iskelesi size farklı bir deneyim yaşatacak. Çünkü şahane pavilionlar sizi bekliyor. Ayrıca otelde açık ve kapalı havuz alternatifleri de bulunuyor. Operasyon müdürü Halil İbrahim Erkal ise otelde güleryüzüyle oteldeki bütün konforu sizlerle buluşturuyor. Yaşanılan sorunları çözüm odaklı bir anlayışa sahip. Ayrıca oteldeki +18 Chill Bar aile otelinde yalnızlığı ve sessizliği tercih etmek için şahane bir yer. Otelin animasyonunda ve yemeklerinde pandemi kaynaklı ufak tefek aksaklıklar yaşansa da şahane bir tatil yaşıyorsunuz. Seneye de dinlenmek için gideceğim bir yer. Aile otelinde aldığınız hizmet ile kendinizi evinizde hissediyorsunuz.



Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı ‘Real Love’ ilk kez Beyon Wonderland festivalinde…

İngilizce "Retrograde" şarkısıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı ‘Real Love’ dün gece Amerika’da on binlerce kişinin katıldığı Beyon Wonderland festivalinde herkesi dans ettirdi.

Aleyna Tilki ‘Real Love’ kısa süre sonra tüm dünyada aynı anda yayınlanacak.

Dünyaca ünlü müzik adamı Dillon Francis ile beraber yaptığı ‘Real Love’ı Aleyna Tilki hayranları şarkıyı ilk kez festivalden paylaşılan görüntülerden dinlediler.

Türk operaseverler için söyledi

Almanya'nın Würzburg kentinde doğan ve Türkiye'de büyüyen Mete Taşin , Avrupa Opera ve Klasik Crossover şarkıcısı olarak dikkat çekiyor. Mete Taşin, California'da Opera San Jose'de Leoncavallo'nun Pagliacci'sindeki Arlecchino'nun ve Verdi'nin La Traviata'sındaki Gastone'un başrolü de dahil olmak üzere Türkiye'de, Avrupa'da ve son olarak Amerika'da birçok başrolde yer aldı. Çok yetenekli olan Mete Taşin, New York'ta prömiyeri yapılan Ali Baba ve 40 Thieves için beste yapmakla kalmadı, aynı zamanda eleştirmenler ve izleyicilerden “muhteşem” eleştiriler alan bir Sultan rolünde oynadı. Mete Taşin şimdi de Türk sesini operaseverlere duyurmak ve Türk halkına müziğini tanıtmak için kolları sıvadı.

Süleyman Deniz Sezer "Aman Of" Diyecek

Genç Müzisyen Süleyman Deniz Sezer ilk teklisi Aman Of 'u müzik severlerin beğenisine sundu. Sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan şarkının video klibi ise Eren Kaya tarafından çekildi. Müzisyenliğin yanı sıra tenis antrenörlüğü yapan genç müzisyen ‘’İkisi de benim için tutku’’ diyor. Süleyman Deniz Sezer sürprizlere devam edecek.

ŞARKILARIM ARAÇ DEĞİL BANA İYİ GELEN KIYMETLİ BİR AMAÇ

Yandan Yandan adlı şarkısı ile adından bir kez daha söz ettiren Gülden geçen gün kendisine sorulan sorulara içtenlikle yanıt verdi. Şarkılarınızda biraz melankoli ve acı var ve çok seviliyor. Sırrınız ne? sorusuna Gülden, ‘’Şarkılarım bir hedefe giden araç değil, bana iyi gelen kıymetli bir amaç. Sanırım bu samimi duygu dinleyicime de geçiyor ki, içimden geçeni yazdığımda içlerine dokunduğunu görebiliyorum. Bir insanın yüreğine dokunabiliyorsanız artık bir dostunuz daha var demektir. Ne mutlu ki benim de şarkılarımın dostu çok. Dilerim o dostların da seveni çok olsun.’’ dedi.

"TWERK YAPTIK YAYINLANMAMIŞ’’

Aleyna Çalışkan'ın Youtube kanalına Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu konuk oldu. Survivor anılarını konuşan ikili ilginç bir açıklama yaptı. Aleyna Çalışkan'ın adada yaşadıklarını anlatırken "Twerk yaptık Türk kanalında yayınlanmamış. Yunan'da yayınlanmış" dedi.

SERDAR ORTAÇ KORONAYA YAKALANDI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'dan üzen haber geldi. Ortaç, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedaviye alındı. Şarkıcı aşı yaptırması nedeniyle hastalığı hafif atlatıyor.

ANTALYA FİLM FORUM'A BAŞVURULAR BAŞLADI!

2-9 Ekim tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum için başvurular festivalin web sitesi üzerinden başladı. Antalya Film Forum pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çevrimiçi olarak 4-6 Ekim tarihleri arasında Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu direktörlüğünde gerçekleşecek. Antalya Film Forum’un uluslararası danışmanlığını ortak yapımlar uzmanı Katriel Schory üstlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Work in Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve geçen yıl ilk kez başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ile beş kategoride düzenleneceğini belirtti.