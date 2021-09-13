Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Melek Mosso – Hayatım Kaymış

2– Cakal – Lütfen

3– Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin – Yoksa Yasak

4– Sakiler – Aşığın Kaderi

5– Bedo ft Patron – Ölebilirim

6– Ege Balkız & Burry Soprano – Aşığın Kaderi

7– Kenan Doğulu – Bumaya

8– Kurtuluş Kuş & Burak Bulut – Baba Yak

9– BEGE – Gecelerin Derdi

10– Can Bonomo & Demet Evgar – Rüyamda Buluttum





HARBİYE AÇIKHAVA SAHNESİ’NDE SONBAHAR KONSERLERİ

Atlantis Yapım, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sezonu muhteşem konserlerle kapıyor. 30 Eylül'de MFÖ ile başlayacak efsane konserler 1 Ekim’de Selda Bağcan Rock Senfoni, 2 Ekim'de Duman ile devam edecek. 4-9 Ekim arası ise art arda Ebru Yaşar, Melike Şahin, Kenan Doğulu, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Berkay ve Athena Harbiye Açıkhava Sahnesi'ni sallayacak.

Atlantis Yapım, Türkiye’nin dev sanatçılarını efsane bir organizasyon ile Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde seyirci ile buluşturuyor. Bir İstanbul klasiği olan bu mekanda konserlerin kapanışını yapmaya hazırlanan Atlantis Yapım seyircileri sonbaharın bu günlerini keyifle geçirmeye davet ediyor.

İstanbul izleyicisinin kendisini evinde hissettiği Harbiye Açıkhava Sahnesi, pandemi sonrası konser kısıtlamalarının kalkmasıyla bu yaz birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dönüş heyecanının da katkısıyla coşkuyla geçen Harbiye Açıkhava geceleri sonbaharın ılık gecelerinde seyirciye son kez açık havada konser izlemenin zevkini yaşatacak.

EE DAHA DAHA NASILSINIZ?

Yayınlamış olduğu iddialı projeleriyle sektörde adından sıklıkla söz ettiren başarılı ve genç sanatçı ''Sura İskenderli''; yeni şarkısı ''Ee Daha Daha Nasılsınız''ı müzikseverlere sundu.

Şarkılarıyla sektöre bambaşka bir yorum katan, yenilikçi soundlarla dikkat çeken ''Sura İskenderli''nin sözü ve müziği kendisine ait olan şarkı kısa sürede dijital platformlarda ve YouTube'da büyük ilgi gördü.

Sözleriyle olduğu kadar güçlü ve alışılagelmişin dışında sunulan altyapısını Dj Mulatto üstlenirken prodüksiyonda ise Orkhan Liftiyev'in imzası var.

Yaşamanın dile getirilemeyen tüm zorluklarını cesaretle kaleme alan ''Sura İskenderli''nin; 'mükemellik arayarak canınızı sıkmayın, başarabildiğiniz kadar mutlu olun çünkü zaman fazla şans vermiyor' notuyla başladığı videosu yorum ve beğeni yağmuruna tutularak şarkıyla kısa sürede sayısız TikTok çekildi.





MİLYONLAR DİNLEDİ



Son yılların en popüler yorumcularından Deha Bilimlier, Dj Mert Aydın ile birlikte hazırladığı yeni single'ı "Yağdır" ile sezona iddalı bir giriş yaptı. DMC etiketiyle Netd Youtube kanalında yayınlanan şarkı müzikseverlerden tam not aldı.

Sözü ve müziği Murat Güneş'e ait olan, düzenlemesini Mert Aydın'ın yaptığı "Yağdır" şarkısı için pandemi kısıtlamalarında özel izinle İstanbul sokaklarına inen Bilimlier, kadim şehre imzasını yeni teklisi ile attı.

İŞ İNSANI SELİN CİĞERCİ MARKASINI BÜYÜTÜYOR! YİNE İSTİHDAM SAĞLADI

İş insanı Selin Ciğerci markasıyla kadınlara umut olmaya devam ediyor. Geçen hafta Gaziantep ve Trazbzon’daki şubelerini hayata geçiren Selin Ciğeri yüzlerce kişiye daha iş kapısını araladı.

Selin Ciğerci, ‘’Çok kişiyi istihdam edeceğiz. Trabzon’u da Antep’i de çok seviyorum. Ailemize bu iki şube hoş geldi. Kadın olmak çok güzel bir şey, insanın kendi işini gücünü yapması çok güzel. Yakında Trabzon’da kadınlar matinesi de yapacağız.’’ dedi. Herkes yüreğinin ekmeğini yiyor. Selin Ciğerci sadece işiyle uğraştığı için kıskanılan bir isim oldu. Diğerleri gibi fenomen kalmayarak herkese umut olmaya devam ediyor. E meyve veren ağaç da taşlanıyor. Halbuki herkes onu alkışlasa yarattığı iş kapılarını konuşsa ne de güzel olur. İyilik paylaştıkça güzeldir, çoğalır ve yayılır.

SEZONU ''AFET-İ DEVRAN'' İLE KAPATTI!

Her dönem yayınladığı projelerle radyo ve müzik listelerinin en üst basamaklarında yer alan ''Aydın Kurtoğlu''; yeni projesi ''Afet-i Devran''ı müzikseverlerle buluşturdu.

Sözleri Melda Gürbey, müziği Tarık İster ve Melda Gürbey'e ait olan ''Afet-i Devran''ın düzenlemesinde ise yine Tarık İster imzası yer alıyor. Oryantal tınıları pop sound ile harmanlayarak alışılagelmişin dışında bir tarz sunan ''Aydın Kurtoğlu'' yeni projesinde yenilikçi tarzıyla dikkat çekiyor.

Murat Joker'in yönetmen koltuğunda oturduğu klipte dansçı Hürrem Miri, başarılı sanatçıya muhteşem dans performansıyla eşlik ediyor.

Klibin oryantal esintisine eşlik eden göz alıcı dans şova eşlik eden kostümler ise Görkem Öden tarafından hazırlandı.





BUZLAR ERİDİ

Bensu Soral ile Hakan Baş, üç yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Ancak ünlü çift, son dönemde sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz günlerde “Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var” diyen ikilinin arasındaki buzları eridi. Bensu Soral ve Hakan Baş, önceki akşam bir arkadaşlarının düğününe katıldı. Gece boyunca eğlenen çift, uzun zaman sonra ilk kez yan yana görüntülendi.





EVLİLİK TARİHİNİ ÖNE ÇEKME SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI



Milliyet’ten Mesut Yılmaz’ın haberine göre; Vildan Atasever ile Mehmet Erdem’in evlilik tarihinin öne çekmesinin sebebi ortaya çıktı. Çiftin, Atasever’in hamile olduğu için geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturduğu iddia edildi.

İki aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde görüntülendiği Ulus Liv Hospital Hastanesi’ne bu yüzden gittiği öğrenildi.Yaz aylarını Bodrum’da tatil yaparak geçiren oyuncu ve şarkıcının, hem pandemi hem de doğacak bebek yüzünden balayına da gitmeyeceği söyleniyor.





Ata Demirer eski 'Survivor' yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ata Demirer'in iki sene önce 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Komedyenin, model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile evinde buluşması kafaları karıştırdı.

Kitrinou'nun merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafına Snob Magazin ulaştı.

Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı. Model, bir dönem İstanbul'da yaşamıştı.

MEYLEBİ YENİ SEZON AÇILIŞINI DİDEM'LE YAPTI

Büyükçekmece'de yer alan Meylebi adlı mekan yeni sezon açılışını muhteşem bir şovla yaptı.

Yeni nesil meyhaneler arasında fark yaratan Meylebi'nin yeni sezon açılışında Oryantal Didem, Dj Tolga Saltık, Zenne Alican ve Perküsyon İlker Çolak sahne aldı.

Pandemi sebebiyle uzun bir süredir sahne almayan Oryantal Didem, Meylebi adlı mekanda izleyicisiyle buluştu ve yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Meylebi haftanın her günü eğlenceseverlere hizmet verirken şahane mezeleri ve yemekleriyle de müşterilerini ağırlıyor.

İşletmeci Anıl Çiftçi ''Her zaman fark yaratmaya devam edeceğiz, bu sezona özel birbirinden ünlü sanatçılar mekanımızda sahne alacak, bomba gibi sürprizlere hazır olun.'' dedi.