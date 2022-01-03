Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– UZİ – PAPARAZZİ

2– Ajda Pekkan – Mümkün Değil

3– İçime Ata Ata – Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş

4– Sakiler – Ölürüm Hasretinle

5– Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam

6– Tuğba Yurt – Açmayalım



7– Aşkın Mevsimi – Oğuzhan Koç

8– Mavi Gri – Altüst Olmuşum

9– Reynmen – Pare

10– Mor ve Ötesi – Dünyaya Bedel





‘’SAHNEYE PESPAYE ÇIKAN TİPLERE BAKMIYORUM’’



Selen Görgüzel Alkan yılbaşında giydiği sahne kostümüyle beğeni topladı. Yönetmen Hamdi Alkan ile evli olan Görgüzel Kozyatağı’nda sahne aldı. 42 yaşındaki sanatçı zincir detaylı elbisesiyle ilgi odağı oldu. Selen Görgüzel Alkan ile kısa bir söyleşi yaptım. Son dönemde sanatçıların giydiği cesur kıyafetlere gelen yorumlar hakkında Selen Görgüzel, ‘’ Sanatçılar göze de hitap etmeli. Sahneye pespaye çıkan tiplere bakamıyorum. Herkes seyircisine özenli ve saygılı olmak, hep bir farklılık sunmak zorunda. İşimiz öncelikle seyirciye saygıdır. Dünyada da bu böyledir. Dünyanın en güzel sesli kadınlarından biri olan Celine Dion bile görseli için deli gibi emek ediyor. JLO, Beyonce gibi isimleri anlatmıyorum bile.’’ dedi. Yeni yıl dileğini ise ‘’ Yeni yılda tüm dünyanın Covid’den kurtulması en büyük dileğim. İnsanların sosyal medyada paylaştıkları aforizmaları gerçekten hayatlarına geçirmeleri yani herkesin yüreğine gerçekten koşulsuz sevgi diliyorum.’’ Cümleleriyle belirtti.



‘’SERDAR’A KIRGIN DEĞİLİM, DEMET GÜZEL YORUMLAMIŞ’’



Demet Akalın, Serdar Ortaç’ın proje albümünde Fulden Uras’ın 2000’lere damga vuran Bensiz Olsun şarkısını yeniden yorumladı. Fulden Uras ile Serdar Ortaç’ın albümüne ve Demet Akalın’ın yorumuna dair konuştum. ‘Albümle ilgili size de teklif geldi mi? ‘ sorusuna Uras, ‘’Hayır teklif gelmedi ama kırgın da değilim.’’ yanıtını verdi. Demet Akalın’ın yorumuyla ilgili ise ‘’Demet gayet güzel yorumlamış. Hit olan şarkım Demet’e çok yakışmış.’’ dedi.





‘’TAKİPÇİLERİNİN SAHTE OLDUĞUNU KABUL ETMEYEN FENOMENLERLE ÇALIŞMAK ZOR’’

Başarılı menajer Aybüke Eliballı ile sektöre dair harika bir söyleşi yaptık. Birçok ünlü şarkıcının ve fenomenin menajeri olan Aybüke Eliballı, kendisini ‘’Daha önce hiç yapılmamış projeleri hedef alan, zihninde sürekli fikirler üreten ve bu fikirlerin doğru fenomenler veya markalar aracılığıyla hayata geçişini izlemekten keyif alan, mutluyken, mutsuzken, hastayken, uykusuzken koşullar ne olursa olsun azimle çalışan, sonuca odaklanmadan sürecin tadını çıkaran, bir yandan çok güçlüyken diğer yandan ufak detaylara takılıp kalabilen biriyim.’’ Cümleleriyle tanıttı. Fenomenlerle çalışmanın zorluklarını anlatan Aybüke Eliballı ‘’Bazen özel hayatlarını iş akışına yansıtmaları tüm planlarımızın aksamasına sebep oluyor. Bazen de tembellik çöküyor.’’ Dedi. Çalışması en zor fenomenleri ise ‘’Takipçilerinin sahte olduğunu kabul etmeyen, üretmediği için reklam talebi alamadığının bilincine varamayan, egosunun anlamsız olduğunu fark edemeyecek kadar gözünü kibir bürümüş olan, sakız gibi çekildiği tarafa giden yönsüz, fenomen değil sadece bir profil olduğunu hazmedemeyen kişiler.’’ sözleriyle anlattı. Söyleşinin tamamını internet adreslerimizden bulabilirsiniz.



''ORHAN ÖLMEZ''İN BABA HASRETİ!

Antalya'da doğan anne tarafından Manisa'lı, baba tarafından Sivas'lı olan başarılı sanatçı ''Orhan Ölmez'' yeni şarkısı ''Gurbet Elden Selam Olsun - Sivas'' ile sevenleriyle buluştu.

''Orhan Ölmez''; bir süre önce yayınlamış olduğu türkü albümünde Sivas'a kendi yazdığı ve bestelediği bir türkü ile selam göndermiş ve kısa sürede çok sevilmişti, şimdi ise; bu türküyü daha duygusal, daha etkili ve bambaşka bir düzenleme ile sevenleriyle yeniden buluşturdu.





‘’ÖZKAN YAVAŞ’’IN YENİ HİKAYESİ!

Geçtiğimiz dönemlerde Orhan Ölmez ve Baha ile yaptığı çalışmalarla müzik sektöründeki yerini her geçen gün sağlamlaştıran ‘’Özkan Yavaş’’; sözü ve müziği kendisine ait ‘’Alma Ahımı’’ isimli şarkısıyla, naif ses ekolünün önemli ve genç temsilcisi olma yolunda iddalı ve emin adımlarla ilerliyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan ‘’Özkan Yavaş’’ın yeni şarkısı ‘’Alma Ahımı’’nın düzenlemesi Güven Kütük’e ait olurken, stüdyo aşamasında enstrüman kayıtlarıyla samimi ve içten duygularını katan elektro bağlaması ile Orhan Ölmez, ud ile Baha, ‘’Özkan Yavaş’’a eşlik ederken, müzikal yolculuğunda her zaman yanında olmuşlardır.

EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLER



Medya Takip Merkezi'nin yayınladığı verilere göre, 27 Aralık- 2 Ocak haftanın en çok konuşulan oyuncuları ve müzisyenleri belli oldu. Müzisyenler kategorisinde ilk üçte Aleyna Tilki, Tuğba Ekinci ve Ajda Pekkan yer alırken oyuncular kategorisinde ise Şahan Gökbakar, Merve Boluğur ve Kenan İmirzalıoğlu yer aldı.

YILI REKORLA KAPADILAR: 20 TANE ALTIN PLAK

Birçok sanatçının prodüktörü olarak bilinen Tolga Aykut 2021 yılını zirvede kapattı. 20 adet Altın Plak kazanan Tolga Aykut büyük bir başarıya imza attı. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’un da prodüktörü olarak bilinen Tolga Aykut 2022 yılına da damga vuracağını söyledi. 2021 yılına Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş 7 single çalışması yayınlayarak yıla damga vurmuştu.





ÇAKAL'DAN YENİ ŞARKI VE YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Rap müziğin sevilen ismi Çakal sosyal medyadan takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Zirvedeki isim Çakal 'Yeni şarkı ne zaman?' sorusuna ''Antrikot music video bu ay yayında'' yanıtını verdi. Albüm hakkındaki sorulara ise ''Albüm çalışmalarım devam ediyor. Bu ay albümü bitireceğiz ve yayınlanma tarihini çok geçmeden paylaşacağım.'' yanıtını verdi.





SAMSUN DEMİR: POP MÜZİK KORONADAN ETKİLENDİ



DMC Genel Müdürü, MUYAP Yönetim Kurulu Üyesi Samsun Demir, sosyal medyadan kendisine yönelttiğim sorulara yanıt verdi.

Birçok sanatçının Altın Plak paylaşımı sosyal medyada ilgi görmüştü. Altın Plak hakkında Samsun Demir, ''Tüm dijital platformlarda 20 milyon dinlenmeye ulaşan sanatçılara sunduk. Dağıtımını yaptığımız şirketlerin sanatçılarına da sunduk. Yılda 1000 şarkıdan fazla şarkı yayınlıyoruz. Gözünüze çok gibi gelmesin. Ne iyi ne kötü bir yıldı. Eğer şarkı dijital platformlarda 20 milyonu geçtiyse veriliyor. Mesela Seda Tripkolic Güven Yüreyi 'Gözleri Var Ya' 20 Aralık 2020 tarihinde çıkmış ve YouTube'ta 27 milyon izlenmiş. Bu şarkı aralık ayında çıktığın için bir hak kaybına uğramıyor.'' ifadelerini belirtti.

‘’Pop müziği yeniden kalkındırmanız lazım…’’ ifadelerime ise Samsun Demir, ‘’Pop müzik corona sürecinden daha fazla etkilendi. Restoranlar , oteller , gece klüpleri , konserler olmayınca tanıtım iyice zorlaştı. Oysa bu mekanlar en can alıcı yerlerdi pop müzik için… Pop müzik için temennilerimiz aynı…’’ yanıtını verdi.





HANDE YENER'DEN NİKAH AÇIKLAMASI

Yılbaşı için katıldığı televizyon programında Hande Yener şaşırtan bir açıklamada bulundu. Ünlü sanatçı Hande Yener nikah açıklaması yaptı.

Hande Yener ''Ben nikahımı sevenlerimle kıldım.'' dedi. Hande Yener giydiği sahne kostümleri ve şarkılarıyla müzik piyasasında taşları yerinden oynatıyor.