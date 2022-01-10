Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– Ajda Pekkan – Mümkün Değil

2– İçime Ata Ata – Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş

3– Sakiler – Ölürüm Hasretinle

4– Tuğba Yurt – Açmayalım

5– Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam

6– Reynmen – Pare

7– Aşkın Mevsimi – Oğuzhan Koç

8– Mavi Gri – Altüst Olmuşum

9– Mahsun Kırmızıgül – Hırka

10– Tuğçe Kandemir – Saçlarıma Yıldız Takana

AŞK MI İŞ Mİ?

Aleyna Tilki sevgilisi olduğu iddia edilen Uzi’yi Bostancı Gösteri Merkezi’nde izlemeye gitti. Tilki’nin eğlenceli halleri dikkat çekti. Aleyna geçen gün ‘’Şu an hayatımda kimse yok’’ açıklamasını yapsa da sosyal medyada bu ikili hakkında aşk dedikoduları arşa çıktı. Ben bu ikiliden güzel bir düet çalışması geleceğini düşünüyorum. Aşk iddiaları ise bu düetin reklam çalışması olabilir.

DİDEM’DEN ALÜMİNYUM FOLYO İTİRAFI

Oryantal Didem, yılbaşı akşamı STAR TV yayınında giydiği ‘alüminyum folyoya benzetilen’ kombin hakkında konuştu. Oryantal Didem, ‘’Sahnem olduğu için yorumları sonradan gördüm ve güldüm. Birebir bu kıyafet olsun demediler tabii… Kollarını açabilirsin, bisiklet yaka giyebilirsin, demişlerdi. Sadece göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş; onun dışında bir sorun yok dediler. Oryantal yaklaşık 15 yıldır televizyonlarda var olmadığından işimizi yapabilmek için biz de söylenenleri uyguluyoruz. Yoksa hiç işimi yapamam ki! Şarkıcı oldukları için belki onlar için problem yoktur ama ben adı üstünde ‘dansöz’üm ya da ‘oryantal’ adına ne diyorlarsa! Sanki vebalıyım, sanki çok korkunç bir mesleğim var!’’ dedi.

ESKİ BALDIZI İLE YENİ SEVGİLİSİ MAÇ İZLEDİ

Acun Ilıcalı, takımı Hull City'nin maçını izlemek için stadyumda hazır bulundu. Maçı izlerken Ilıcalı'ya sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl da eşlik etti. Eski eniştesiyle iyi olduğu bilinen Açıl maçı Ilıcalı ve sevgilisinin yanında izledi. Kübra Açıl geçtiğimiz yaz da ikiliyle birlikte Yunanistan'a tatile giderek herkesi şaşırtmıştı. Subaşı'nın bu konuda tavrının ne olduğu ise bilinmiyor. Acun Ilıcalı ve Subaşı, son dönemde kızları Melisa'nın kimde kalacağı konusunda sorunlar yaşamıştı. Herkesin kolay kolay kabul edemeyeceği bir durum. Ben vallahi eski eşimle kardeşimin bu kadar görüşmesine tepki gösterirdim. Hatta sevgilimin eski sevgilisinin kardeşiyle de görüşmesine ses çıkarırdım.

DENİZ SEKİ YENİ NESİL SANATÇILARI KISKANDI MI?

Bir araştırma şirketinin sonuçlarına göre; “2021’in En İyi Şarkıcıları” diye yaptığı paylaşımda Pop Bizde sayfası; Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık’ın ‘en iyi şarkıcı’ seçildiğini açıklayınca Deniz Seki’den büyük tepki geldi. Deniz Seki, Pop Bizde’nin paylaşımına “Çok ayıp bu açıklamalar ya. Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu seçmeleri! Neye göre, kime göre? Bu kadar ‘özel yorumcu’ varken hem de!” şeklinde yorum yaptı. Melek Mosso, Deniz Seki’nin sert yorumuna karşılık “Abla biz özel değil miyiz” şeklinde bir yanıt verdi. Deniz Seki’nin bu sıralar buram buram ego kokan bu açıklamalarına anlam veremiyorum. Madem özelsiniz son yaptığınız albüm neden tutmadı? Yapın tutan şarkılar sizlerde en iyi şarkıcı seçilirsiniz. Keza İyisin Tabii şarkısını nasıl ki milyonlar dinleyip şarkı yüzlerce ödül aldıysa bu yılda Zeynep ve Melek’in devriymiş. Alkışlayıp geçmeli…

SWEAT'İNDEN ÖPTÜ

Rika Cihangir’de eğlenen Erkan Şen ve Merve Boluğur çifti sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla gündem oldu. Paylaştığı fotoğrafta, Erkan Şen’in üzerindeki sweatshirtteki ruj izi dikkat çekti. Merve Boluğur’un öpücüğü kısa sürede birçok instagram sayfasında yorum yağmuruna tutuldu.

ECE RONAY EVLENDİ

Son dönemde Mehmet Ali Erbil'e açtığı 'taciz' ve 'hakaret' davasıyla gündemde olan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, 2.5 aylık hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Ronay, sade bir törenle Mehmet Bilir ile dünya evine girdi.

TRENDLERDE 1 NUMARA

Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in Salıncak şarkısı kısa sürede dillere pelesenk oldu. Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz ve Alaaddin Ergün'e, düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait Salıncak şarkısı sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Salıncak şarkısının vokallerinde Kurtuluş Kuş, Burak Bulut ve Alaaddin Ergün yer aldı. Genç müzisyenlerin buluştuğu şarkı kısa sürede YouTube Trendlerdeki Müzik Listesinde 1 numaraya yükseldi. Şarkı bir günde 2 milyondan fazla dinlendi.

4 HAFTADIR POPÜLER MÜZİK VİDEOLARINDA ZİRVEDE

YouTube Charts verilerine göre Kurtuluş Kuş, Ebru Yaşar ve Burak Bulut’un İçime Ata Ata şarkısı rekor kırmaya devam ediyor. Muhteşem üçlünün buluştuğu şarkı 10 Aralık – 6 Ocak tarihleri arasında her hafta en çok dinlenen şarkılar arasında birinci sırada yer aldı. Haftalık en çok izlenen popüler müzik videoları arasında yer alan İçime Ata Ata şarkısı 1 ayda 40 milyon izlendi.

2022’YE TREND GİRİŞ

Tuğçe Kandemir, yeni şarkısı ‘Saçlarıma Yıldız Takana’yı hayranlarının beğenisine sundu. Sözü ve müziği şarkıcıya, aranjesi ise Hüseyin Yiğit İnsan’a ait parça, TTE Production ve Sony Music Türkiye iş birliğiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Ankara’da çekilen klibi ise Celal Canik ve Soner Karakuş yönetti. Tuğçe Kandemir’in şarkıları ilk dinleyişte kulağa kazınıyor ve dillere pelesenk oluyor. Şarkıyı yürekten hissederek okuyan Tuğçe Kandemir aynı zamanda yüreğimizi de ele geçiriyor. Yeni şarkısını ben çok sevdim. 2022’nin en güzel sürprizi ve hiti!

BARIŞ ÖZKIRIŞ 2022’DE AŞKTA YÜZÜ GÜLECEK BURÇLARI AÇIKLADI



Ünlü Astrolog Barış Özkırış ile burçların aşk durumlarını konuştuk. Yepyeni bir senenin gelmesiyle birlikte bakın hangi burçlar aşk alanında ne yaşayacak? Barış Özkırış, ‘’Yükselen burcunuza göre okuyun…’’ uyarısını yaptı.

Koç

Mayıs ile kasım ayları arasında hayatında aşk rüzgârları esecek. Maymun iştahlı olma! Gelenin kıymetini bil! Arada bir de olsa karşı taraf ile empati kurmaya çalış…

Boğa

Yıl boyunca eski sevgililerin geri dönmek isteyebilirler. Unutma ki akarsuda iki kere yıkanılmaz. Yeni limanlar araman gerekiyor. Değişimden korkma!

İkizler

Haziran, Ekim ve Aralık aylarında aşk kapını çalabilir. Artık ilişkilerinde yüzeysel olmaktan vazgeçmelisin. Sürekli yeni birini merak etmek yerinde yanında olanın kıymetini bilmelisin.

Yengeç

Temmuz ve Aralık ayında yeni bir aşka yelken açabilirsin. Ancak zevke sefaya dalıp maddi durumunu ihmal etme! İlişkilerinde ona buna alınmaktan vazgeçmelisin!

Aslan

Bu sene ilişkilerinde ciddi sorumluluklar alman gerekecek. Aşk hayatında sınavlar var. Bütünlemeye kalmamaya çalış. Aşırı gurur yapmaktan vazgeçmelisin.

Başak

Mayıs ayına kadar hayatının aşkı ile karşılaşman mümkün görünüyor. Ayakların yerden kesilecek. Her an kendini nikah masasında bulabilirsin. Detayları boş ver. Hatice’yi bırak neticeye bak!

Terazi

Geçen yıldan beri aşkın dikenli yollarında yürüdün. Aşk lazım aşk dedin. Mayıs ile kasım ayları arasında aşk sana doğru geliyor. Hem de son hızla… Hazır mısın aşkın tsunami dalgasına?

Akrep

Yılın aşk açısından en şanslısı sensin. Bu yılda aradığını bulamazsan astroloji ne yapsın? Yılın tamamında aşk hayatını kuşatabilir. En derin tutkularını paylaşacağın bir partner ile tanışabilirsin.

Yay

Yaz aylarında kızgın kumlardan serin sulara doğru koşarken hayatının aşkı ile karşılaşabilirsin. Heyecan dolu, dinamik bir yaz seni bekliyor. Yurtdışı seyahatlere çıkmak aradığın kişiyi bulma ihtimalini daha da arttırabilir.

Oğlak

Aşktan umudu kesmiş olabilirsin ama aşk senden hala umutlu. Hiç beklemediğin bir anda aşk bu sene kapını çalacak. Kaderin kapıları açılacak, aşk hayatına akacak. Armudun sapını, üzümün çöpünü boş ver, tadını çıkar…

Kova

Bu sene hayatına yeni bir düzen vermeye çalışırken aşka vakit yokmuş gibi hissedebilirsin. Ama belki de mantığını boş verip, kalbini dinleme zamanın geldi. Bırak erisin buzları ruhunun…

Balık

Mayıs ayına kadar aradığın aşkı bulma şansın çok yüksek olacak. Eğer bulamazsan üzülme, çünkü kasım ayında da avantajlı olacaksın. Artık hayal dünyandan çıkıp, gerçek dünyada aşkı arama zamanın geldi.