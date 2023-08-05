Haber: Beyza Betül Cihan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl içerisinde Irak'ı ziyaret etme planları doğrultusunda, gerekli ön çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ağustosun ikinci yarısında Bağdat'a gitmeyi planladığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı olası ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve işbirliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ziyaretin, ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ağustosun ikinci yarısında gerçekleştireceği Bağdat ziyareti ise ziyaret öncesinde temasları ve görüşmeleri organize etmeyi amaçlıyor. Bu ziyaretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine yönelik hazırlık ve koordinasyon süreçlerine katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi ve işbirliğinin artırılması adına yapılan bu çalışmalar, bölgesel istikrar ve işbirliği perspektifine katkı sağlamayı hedefliyor.