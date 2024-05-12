Okta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesinde kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini bildiklerini söyledi.

Cezalı, sakat ve uzun süreli sakatlıklardan çıkan oyuncularının olduğunu belirten Okta, "Eksikliklerimize rağmen iyi bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Maçı kazanmak istedik ama ilk yarı biraz kötü oynadık. Tempomuz düşüktü. Ama ikinci yarı oynanan oyundan memnunuz. Biraz dikkat dağınıklığı gol yememize sebep oldu. Yenilmediğimiz için memnunuz. Genç arkadaşlarımıza süre verdiğimiz, onları da görebildiğimiz için ayrıca memnunuz. Güzel bir maç oldu. Her iki takımda tebrik ediyorum." dedi.

Okta, bir gazetecinin maç içerisinde oyuncu değişikliğiyle ilgili sorusuna, oyuncu değişikliklerini genelde mecburiyetten yaptıklarını kaydederek, "Oyuncularımız yorgunluktan ya da tam iyileşmeden oynatmak zorunda kaldığımız için zorunlu değişiklikler oluyor. Bütün oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, gayret ediyorlar. Bazen kazanılıyor, bazen berabere bitiyor. Ama tabii ki kazanmak istiyorduk. Fakat böyle bitti." ifadelerini kullandı.