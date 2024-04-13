Ankara

Başkent ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen mavi-beyazlı ekibin milli smaçörü Mirza Lagumdzija, şampiyonluk için "kenetlendiklerini" ifade etti.

Mirza, "Henüz bir maç oynandı ve onu da biz kazandık. Şimdi amacımız ikinci maçtan da galip ayrılarak Ankara'ya avantajlı dönmek. Bunun için kenetlendik." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Parolapara ile Halkbank'ı karşı karşıya getirecek Efeler Ligi 2023-2024 sezonu play-off final serisi ikinci maçı, yarın İstanbul'da oynanacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ozan Çağı Sarıkaya ve Tuncay Sevim yönetecek.

Şampiyonluğu 3 galibiyete ulaşan ekibin elde edeceği 5 maçlık seride Halkbank, ilk karşılaşmayı Ankara'da 3-1 kazandı.