Haber: Mert Osman Erman

Diğerleri de dahil olmak üzere yaralananlar arasında en az bir kişi kritik durumda.

Olay, şehirdeki en büyük inşaat alanlarından biri olan HafenCity bölgesindeki Uberseequartier'de Pazartesi sabahı meydana geldi.

İskele sekizinci kattan asansör boşluğuna çöktü.

Hâlâ kayıp olan bilinmeyen sayıda kişi, enkaz altında gömülü oldukları düşünülüyor.

İtfaiye başlangıçta beş kişinin hayatını kaybettiğini söyledi - ancak bu sayıyı şimdi aşağıya çekti.

Alman medyasına göre, birçok acil servis personeli olay yerinde bulunuyor ve bölge boşaltıldı.

"Hâlen itfaiye kurtarıcıları tarafından çok zor bir teknik kurtarma operasyonu devam ediyor," dedi Hamburg İtfaiye Dairesi sözcüsü Philipp Baumann, Alman yayıncısı ZDF'ye.

"İtfaiye olaya yoğun bir şekilde müdahale ediyor."

Şu anda inşaat alanında yüzlerce kişi çalışıyor - bu, ofisler, evler, oteller ve mağazaları içeren büyük bir yeniden geliştirme parçasıdır.