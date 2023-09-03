Dostlar...

Ayetin ifadesi ile;

-Kimsenin kimse adına birşey ödeyemeyeceği, kimseden fidyenin kabul görmeyeceği ahiret hayatı önümüzde...

Herkes şapkasını önüne koysun.

Herkes kendini tartsın.

Her gün birilerini tarttığımız kantar sırası gelince bizi de tartar!

Ayrışıyoruz.

Veya ayrıştırılıyoruz.

Birileri bile isteye aramıza nifak tohumları serpiştiriyor.

Böl, parçala ve yut taktiğini üzerimizde uyguluyorlar.

Kimse kimseyi beğenmiyor!

Herkes kendisine cennetten bir arsa tapulamış bile.

Herkes cennet köşklerine hissedar.

Allah'a ortak olmuşlar yargılama işinde!

Kendilerinden başkasını cehenneme göndermekte mahirler!

Herkes kendi görüşüne uygun ayet ve hadisler getirip çeşitli teviller yapıyor.

En iyisi benim cemaatim, benim hizbim diyor!

Şimdi yazacaklarımı iyi okuyun!

Okuyun ki bedelini ödemediğiniz cennetin tapusunu cebinizde sanmayın!

Abdulaziz Bin Baz'a taleberinden biri;

-Hocam hangi tefsir kitabını tavsiye edersiniz?

diye sorar.

Bin Baz;

-Fizilalil Kuran'ı tavsiye eder.

Talebe;

-Hocam, Seyyid Kutub bidat ehli birisi kravat takar, sakalını keserdi der.

Bin Baz;

Talebeye oğlum biraz yaklaş der.

Talebe yaklaşınca, Bin Baz, talebenin sakalından tutar ve der ki;

-Oğlum Seyyid Kutub, kravatlı ve sakalsız hali ile İslam'a bir Fizilal'i Kuran ve bir de başını verdi. Peki sen bu sakalınla İslam'a ne verdin?

Konuşmak, eleştirmek, atıp/tutmak kolay!

Kimse kimseyi beğenmiyor dedim ya!

Herkes haklı..!