Dost Sohbetleri

Erhan Güler'in dost sohbeti ile gerçekleşen kendi Youtube kanalına çekilen programı

İzleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.



Samimi ve doğal sıcacık kahkahaların havada uçtuğu Erhan Güler ile Ünlüler'in Konukları merak edilmeye başladı.

Konuk olan isimler arasında Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü ile programda müzik keyfi yaşandı.

Işın Karaca ve Sefa Cheshmberah ‘HELAL DEĞİL’ ile dans ettirecek

Işın Karaca ve Sefa Cheshmberah, çok sevilen “Sevmekten Anladığım” düetinin ardından yeniden bir arada! İki sanatçının yepyeni şarkısı “Helal Değil” dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Her şarkısı klasikler listesine giren Türkiye’nin en önemli kadın vokallerinden Işın Karaca ile başarılı çıkış grafiğiyle dikkat çeken Sefa Cheshmberah, 2017 yılında “Sevmekten Anladığım” şarkısında buluşmuş, müzikseverlerin çok sevdiği düet listelerde zirveye ulaşmıştı. İki sanatçı yıllar sonra yeni bir düet çalışması için bir araya geldi.

Tasarımcılara Büyük Destek

Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (MESİAD) organize ettiği ve bu yıl 5.si düzenlenen “Merter Moda 2023” 5. tasarımcılar yarışması etkinliği önceki gün gerçekleşti. Mesiad Başkanı Gürbüz Oruç’un ev sahipliği yaptığı organizasyonda İvana Sert, sunuculuğu üstlenirken bir çok ünlü top model Ece Gürsel, Günay Müseyeva, Şebnem Schaefer, Ebru Öztürk ve Alona Kral gibi isimler boy gösterdi.

Hakan Altun'dan Sahnede Dans

Menemen Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Hakan Altun sahne aldı. Binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Hakan Altun, konserin açılışını 10'uncu yıl marşıyla yaptı. Kırmızı- beyaz sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla müzikseverlere tam bir bayram coşkusu yaşattı. Geçtiğimiz günlerde "Birine sevdalanırsam evleneceğim" açıklamasıyla gündeme gelen Hakan Altun, konserin de coşkusuyla bir ara vokalistini sahnenin ortasına alarak dans etti. Hakan Altun'un bu dansı müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Serhat Serbes'ten Örnek Davranış

Ünlü iş insanı ve yatırımcı Serhat Serbes dün akşam doğum gününü Mandarin Oriental, Bodrum'daki kendi mekanı olan AtelierdiCarne'de iş ve sanat camiasından yakın dostları ile kutladı.

Ülkemizin yeme içme, turizm konaklama, otelcilik, botanik peyzaj, kuyumculuk gibi sektörlerinde uzun yıllardır uluslararası düzeyde yatırım yapan ünlü iş insanı Serhat Serbes, kendi doğum gününde gönülleri fethedecek örnek bir davranışta bulunarak, tedavi süreci için yardım kampanyası başlatılan iki çocuğa hatrı sayılır bir bağışta bulundu. Bodrum'daki kendi restoranında dostlarıyla birlikte bir araya gelen Serbes, anlamlı bir çağrıda bulunarak; ''Ülkemiz için her zaman birlik ve beraberlikten yanayız ve yardımlaşmak bizim insani görevimizdir imkanların el verdiği doğrultuda herkes herkese yardım etmelidir çünkü biz böyle bir milletiz'' dedi.

TEK BAŞINA ALIŞVERİŞ





Genç ve güzel oyuncu Helin Kandemir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Zorlu PSM’ye ‘’Balina’’ oyunun provaları için gelen ve prova öncesi AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan güzel oyuncu, ‘’provalarımız hız kesmeden devam ediyor, yakında seyirci ile buluşacağız’’ dedi. Yanına gelen sevenlerini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektiren Kandemir’in spor ve şıklığı ise dikkatlerden kaçmadı.

‘Oyun Bitti’ filminin afişi hazır





Yapımını Yakamoz Film’in üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla heyecan yaratan “Oyun Bitti” filminin afişi görücüye çıktı. Başrollerini İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlayErkök’ün paylaştığı film, 27 Ekim’de “Bu sıradan bir oyun değil!” sloganıyla vizyona girecek.

Coşar Kulaksız’ın yeni sergisi "ARADA" 15 Eylül’de Tophane-i Amire’de

Coşar Kulaksız’ın dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflardan oluşan yeni sergisi “ARADA” 15 Eylül 2023 Cuma günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi Tophane-i Amire’de açılıyor. Küratöryelkonsept ve sergi tasarımını Bülent Erkmen’in yürüttüğü ve Coşar Kulaksız’ın 3 yıl süren çalışmasının sonucu olan sergi, 15 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.

25 KLASİK ARAÇLA KLİP ÇEKTİ!





Son dönemde çıkardığı şarkılarla dijital mecralarda zirveye yerleşen Semicenk, 'Serdar Ortaç Şarkıları Vol.II' albümünde 'Mesafe' şarkısıyla yer aldı. Şarkıya klip çeken Semicenk, 25 klasik otomobilin olduğu bir garajda objektif karşısına geçti. Yönetmenliğini Emre Alev yaptığı klipte 65 kişilik bir ekip görev aldı.

Kendi sahnesinde doğum gününü kutladı

Bir süredir sahne çalışmalarına ağırlık veren ve sesinin güzelliğiyle dinleyicisini büyüleyen sanatçı, hali hazırda sahne aldığı İstanbul Bağdat Caddesi’nin seçkin mekanlarındanLuna Sahne’nin işletmesini de üstlendi. 80’ler 90’lar 00’ler Türkçe ve Grek müzik repertuarıyla her hafta sahnede misafirleriyle buluşan “Göksu”; geçtiğimiz gece kendi sahnesinde doğum gününü kutladı.

Bana Sor'a yeni yorum

İsmet Uraş, Türk müziğine damgasını vuran büyük usta Ferdi Tayfur'un kült olmuş şarkısı “Bana Sor”u kendine has sesiyle yeniden yorumladı.

Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği Sait Büyükçınar'a ait olan şarkının günümüze uygun yepyeni düzenlemesini ise kendisi gibi müzisyen kardeşi Samet Uraş üstlendi.

Unutulmaz Anlar Yaşamaya Hazırmısın!

Watsons Türkiye renkli, dinamik ve eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmaya devam ediyor! Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Gençlik Festivali ile bir ilke imza atan Watsons Türkiye, geleneksel hale getirdiği Gençlik Festivali’nin ikincisini 30 Eylül 2023 tarihinde Santralistanbul’da gerçekleştirecek.

Urmu dut ‘un Faydaları Nelerdir? Neye İyi Gelir?





Özellikleri nelerdir Hangi Hastalıklara iyi Gelir, Urmu Dutu Siyah Ve Mayhoş bi dut çeşididir. Yüksek Dozda C ve D Vitamin Minarelleri içerdiğinden bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve Güçlendirilmesinde oldukça önemli bir gıdadır.Demir Eksikliği, Kansızlık Ağız Yaraları,Bağırsak Ve Mide Rahatsızlikları,Tansiyon,Yorgunluğa, Astım,Şeker Hastalığı, Kemik Erimelerine,TimörVede Kanser hücrelerinin Tedavisinde %100 etkili Doğal Bi Üründür Adıyaman’da urmu dut suyu ve pekmezi üreten Osman kisek Kolesterol hastalığı olan kişiler bol bol urmu dut suyunu tüketmesini tavsiye ediyor.