Haber: Damla Oya Erman

Bonnie Wright, 32 yaşındaki oyuncu, çarşamba günü Instagram'da yeni doğmuş bebeğini, kahverengi bir örgü battaniye altında ve sevimli çizgili bir şapka giydirilmiş halde gösteren bir fotoğraf paylaştı.

"19 Eylül Salı günü evde doğan Elio Ocean Wright Lococo'ya merhaba deyin. Hepimiz sağlıklı ve mutluyuz," yazdı.

Wright, kocası Andrew Lococo ile yeni katılımından "çok aşık" olduklarını ve şunları ekledi: "Bizi tüm süreç boyunca tutan doğum ekibimiz için minnettarız ve bu yolculuğu neşe dolu ve genişleyen bir deneyim haline getirdikleri için."

Kişisel olarak doktorları ve ebelik görevlilerini teşekkür ederek, mesajında şunları yazdı: "Son olarak, doğum sırasında bana kelimenin tam anlamıyla sıkı sıkı sarıldığımız ve hiç tereddüt etmeyen bir şekilde üzerimde durduğun için Andrew'a teşekkürler. Elio'nun en hassas ve sevgi dolu babası var. Tamam, hormonal ve duygusal uzunca bir açıklama burada!"

Wright, Harry'nin en iyi arkadaşı Ron Weasley'in kardeşini canlandırdı.

Film serisinde, Wright, Potter'ın yakın arkadaşı Ron Weasley'in kardeşi olarak cast edildi. Daha sonra Potter'ın ilgi alanı haline geldi.

Geçen yıl, Wright ilk kitabını "Go Gently: Kendinizi ve Gezegeni Beslemek İçin Uygulanabilir Adımlar" başlığıyla yayınladı. Kitap, web sitesinde "evimizi ve kendimizi nazikçe tedavi edebileceğimiz ve güzel gezegenimizi korumaya yardımcı olabileceğimiz pozitif değişikliklere rehberlik ediyor" olarak tanımlanmıştır.

YouTube kanalında, Wright bebeği için hazırlık videoları paylaştı, bunlardan biri "yenidoğan ihtiyaçlarını navigasyon" ve diğeri "yuva yapma" başlığını taşıyor ve burada "bebeğimiz için değerlerimizle uyumlu hissettiren şeyleri almaya çalıştık" dedi. Bu, ikinci el eşyalar almayı ve arkadaşlarından elden çıkarma ürünler almayı içeriyordu, dedi.