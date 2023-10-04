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Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antakya-Reyhanlı yolunun Narlıca Kavşağı mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 31 AED 927 plakalı otomobil , kontrolden çıkarak çöp almak için yol kenarında duran Antakya Belediyesine ait çöp kamyonu na çarptı.

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