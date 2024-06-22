İlçede yaklaşık 6 yıl önce kurulan Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) bünyesindeki kadınlar yöresel ürünler hazırlıyor.

Kooperatifte yaklaşık 2 yıl önce ilçede yoğun olarak yetiştirilen zeytin ile bir kekik türü olan zahterin aynı lezzette buluşturulması için denemeler yapıldı.

Un, zeytin, zahter, kişniş, rezene ve zeytinyağının yoğurulmasıyla hazırlanan yeni lezzet, ilçedeki vatandaşların beğenisini kazandı.

Hafifliği ve farklı aromasıyla çayların yanında aranan bir kurabiye haline gelen zeytinli kahkeye talep gittikçe arttı.

Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi de kadınlar tarafından yapılan yeni lezzeti, e-ticaret yoluyla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin çok sayıda kentine gönderir hale geldi.

HAZEK Başkanı Leyla Ayvazoğlu, zeytin kahkesinin kooperatiflerine özgü bir tat olduğunu söyledi.

Kentin zeytin, zeytinyağı ve zahteriyle ünlü olduğunu hatırlatan Ayvazoğlu, "Zeytin elimizde olan bir ürün ama sadece zeytin olarak satılmamalıydı. Biz bunu inovatif olarak nasıl bir ürüne çevirebiliriz, geliştirebiliriz kaygısıyla çok kafa yorduk. Ama oranı tutturabilmek, kırılmamasını sağlamak gibi doğru ürün ve reçeteyi oluşturabilmek zamanımızı aldı. Şimdi belirli bir standardizasyonla zeytinli kahke ya da zeytinli çörek almaya gelen, bunun farkında olan bir sürü lezzet severle bir aradayız." diye konuştu.

Ayvazoğlu, ortaya çıkan yeni lezzetin ününün kent sınırlarını aştığını dile getirdi.

Ürünü zincir marketlerin yanı sıra e-ticaret yoluyla Türkiye'nin çok sayıda iline gönderdiklerini anlatan Ayvazoğlu, zeytinli kahke sayesinde kooperatif bünyesindeki kadınların da gelir elde ettiğini söyledi.

Kooperatif bünyesinde çalışan kadınlardan Necla Kaya da kendi hazırladıkları zeytin kahkesini severek tükettiğini kaydetti.

Ürünün hazırlama süresinin çok pratik olduğunu anlatan Kaya, "Hazırlanan hamuru küçük küçük bezeler haline getirdikten sonra yuvarlayarak halka şekline getirerek tepsilere diziyoruz. 20 dakikada fırında pişirilerek hazır hale geliyor. Çok güzel bir lezzet herkese tavsiye ederim." dedi.

Kaya, talebin sürekli arttığı zeytin kahkesini yaparak aile bütçesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Bedriye Balsever, kooperatifte yöresel lezzeti yaparak hem sosyalleştiğini hem de ekonomik kazanç elde ettiğini dile getirdi.