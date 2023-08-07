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Serinyol Mesire Alanı'nda dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü. Hatay Valiliği, yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Muğla'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol Mesire Alanı'nda dün çıkan orman yangını yla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.

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