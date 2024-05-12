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90. dakikada Hatayspor durumu 2-1 yaptı. Sağ kanatta Rui Pedro, ceza sahasındaki Dadashov'a meşin yuvarlağı ortaladı. Dadashov'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.

85. dakikada MKE Ankaragücü durumu 1-1 yaptı. Sağ kanattan gelen ortayı indiren Rodrigues, kale önündeki Macheda'ya pasını verdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

77. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Rui Pedro'nun pasında topla buluşan Dele-Bashiru, sağ kanattan içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda top direkten penaltı noktasında Rui Pedro'nun önüne düştü. Oluşan karambolde Rui Pedro şutunu çekti ancak top auta gitti.

71. dakikada Hatayspor öne geçti. Oyuna yeni giren Görkem Sağlam, Rui Pedro'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun sol ayakla uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada Fernandes'in pasıyla buluşan Dele-Bashiru, orta sahadan aldığı topu ceza sahasına kadar getirdi. Bu futbolcunun sert vuruşunu kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

6. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Ceza sahasının sağından Flips'in kullandığı frikikte Erce Kardeşler, sağ direğin dibinden topu oyun alanına çeldi. Daha sonra araya giren Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

2. dakikada orta alanda topu önünde bulan Fernandes, ceza sahasının sağına kadar getirdiği meşin yuvarlağı bu noktadan sert vuruşla kaleye gönderdi. Top, kaleci Ertaç Özbir'in kontrolünde üstten auta gitti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile MKE Ankaragücü , Mersin Stadyumu'nda karşılaştı.

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