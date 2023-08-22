Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en ölümcül orman yangınlarından birisi Hawaii’de yaşanıyor. Yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de kayıp.

Yangının Maui'nin rüzgar altı tarafındaki kasabayı kasıp kavurmasından yaklaşık iki hafta sonra, Cumartesi akşamı Lahaina Yangını'ndan ölenlerin sayısı 114'e ulaştı.



Lahaina Yangını Cumartesi akşamı itibariyle yüzde 89 kontrol altına alındı ​​ve toplam 2.170 dönümlük alan yandı.





Biden’dan Hawaii’ye ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Pazartesi akşamı ABD tarihinde bir yüzyıldan uzun süredir görülen en ölümcül orman yangınının çıktığı Hawaii adası Maui'yi ziyaret etti.



Biden, medyaya açıklamalarda bulunmadan önce, 8 Ağustos'ta yerle bir olan ve 114 kişinin öldüğü ve 850 kişinin hala kayıp olduğu doğrulanan Lahaina kasabasındaki Front Street'te video kameraların önünde zorunlu yürüyüş yaptı.



Biden’a Hawaii Valisi Josh Green, ABD Senatörleri Brian Schatz ve Mazie Hirono ve ABD Temsilcisi Jill Tokuda da dahil olmak üzere bir grup yerel ve eyalet Demokrat Parti yetkilisi eşlik etti.

Güney California’da tropik fırtına ve deprem





Pazar günü Los Angeles'ın kuzeyindeki Güney Kaliforniya'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bölge sakinleri Hilary Tropik Fırtınası'nın yaklaşması için çabalarken bölgenin büyük bölümünü sallandı.



Yerel saatle 14:41'de (2141 GMT), Güney Kaliforniya'nın Ventura İlçesindeki Ojai topluluğunun kabaca 7 km (4,35 mil) güneydoğusunda meydana gelen depremden kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanmaya dair herhangi bir bildirim yapılmadı. Bunu birkaç küçük artçı sarsıntı izledi.



Ventura İlçesi olay bilgi web sitesinde yapılan açıklamada, "Şu anda acil bir hasar raporu yok, ancak deprem Ventura İlçesinde kapsamlı bir şekilde hissedildi" dedi.





Tropikal fırtına da vurdu

Hilary, 84 yıl sonra Güney Kaliforniya'yı vuran ilk tropikal fırtına, yolları sular altında bıraktı, ağaçları devirdi ve Pazartesi günü bir bakım evinde çamura saplanan bir düzineden fazla yaşlı sakini buldozerle kurtarmaya zorladı . kuzeye doğru ilerledi ve yarım düzine eyalette sel nöbetlerine ve uyarılara yol açtı.

Miami'deki Ulusal Kasırga Merkezi, Hilary'nin gücünün çoğunu kaybettiğini ve fırtınanın yalnızca kalıntılarının Rocky Dağları'na doğru ilerlediğini söyledi, ancak Güneybatı ABD'nin bazı kısımlarında "yaşamı tehdit eden ve yerel olarak yıkıcı sel baskınlarının" beklendiği konusunda uyardı. rekor kıran yağışın ardından Tahminciler, Pazartesi günü daha kuzeydeki eyaletlerde sel tehdidinin, Salı günü potansiyel gök gürültülü fırtınalar ve yerel sağanak yağmurlarla birlikte, güneydoğu Oregon'un büyük bölümünde Idaho'nun batı-orta dağlarına doğru en yüksek olduğunu söyledi.



Hilary ilk olarak Meksika'nın kurak Baja California Yarımadası'na bir kasırga olarak çarptı, bir kişinin ölümüne ve geniş çaplı sele neden oldu , ardından Pazar günü Kaliforniya'yı etkileyen birkaç potansiyel olarak yıkıcı doğa olayından biri olan tropik bir fırtınaya dönüştü. Kasırga uyarılarına neden olan tropik fırtınanın yanı sıra, Los Angeles'ın kuzeyinde orman yangınları ve ılımlı bir deprem oldu . Şimdiye kadar eyalette herhangi bir ölüm, ciddi yaralanma veya aşırı hasar bildirilmedi, ancak yetkililer özellikle ıslak yamaçların çamur kaymalarına yol açabileceği dağlık bölgelerde risklerin devam ettiği konusunda uyardı.



Trump, Georgia eyaletindeki seçim davasında mahkemeye gideceğini söyledi





ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere müdahale suçlaması için Perşembe günü Georgia eyaletindeki bir mahkemeye teslim olmayı planladığını söyledi. Atlanta'da eski başkanın davasına bakan bir yargıç, kefalet bedelini 200.000 $ olarak belirledi.



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Pazartesi günü yayınlanan mahkeme dosyasında, "Sanık, bu davada müşterek sanık veya tanık olduğu bilinen herhangi bir kişiyi korkutmak veya başka bir şekilde adaletin yerine getirilmesini engellemek için hiçbir eylemde bulunmayacaktır."

Davayı denetleyen Fulton İlçe Bölge Savcısı Fani Willis ve Bay Trump'ın avukatları tarafından imzalandı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da şunları yazdı: "Buna inanabiliyor musun? Perşembe günü, Radikal Sol Bölge Savcısı Fani Willis tarafından TUTUKLANMAK üzere Atlanta, Georgia'ya gideceğim."



"Bu cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya ve para toplamaya devam ediyor" diye ekledi. "Bu, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı [Adalet Bakanlığı] ile sıkı bir koordinasyon içindedir."

Ayrıca, kefalet koşullarının, bölge savcısının ABD'den kaçmaya teşebbüs edebileceğini düşünmüş olması gerektiğini gösterdiğini öne sürdü.



Alaycı bir şekilde, "Herkesin görebileceği altın TRUMP ile çok 'abartısız' uçağıma binebilir miyim," diye yazdı.

