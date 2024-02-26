Beşiktaş, gol yemiyor ama aynı zamanda üretemiyor!

Ligin dibine demir atmış rakibi karşısında favori olan Beşiktaş, iki farklı skorla galibiyeti aldı.

Son haftalarda kalesini gole kapatmayı alışkanlık haline getiren siyah beyazlılarda geleceğe yönelik oyun anlamında zayıf bir ışık görünürken genç Semih ise tüm yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Sadece koşarak oyun oynayan Gedson'un Musrati'nin oynamasına engel olması gözden kaçmıyor.

Beşiktaş takımında frikik kullanmak için topun başına asist özelliği olmayan Gedson'un geçmesi, kabul edilir gibi değil.

Rakip, ligin en az gol atan takımıyken gol yemediği için sevinmek çok da doğru olmadığı gibi gol pozisyonu üretme sorununun devam ettiğini de görmezden gelmemek gerekir!

Beşiktaş'ta üretme sorununu kısa sürede çözmek için Gedson'un orta sahada oynamaması ve Cenk tercihinden vazgeçilmesi gerekir.

Topu rakibe bırakma anlayışı ile rakibe hediye etmek arasında büyük fark var. Topu geri kazanmak için antrenman metotları geliştiren kulüpler varken en kısa sürede rakibe hediye etmek için Mert'in topu şişirmesi büyük takımın oyun tarzı olamaz.

Beşiktaş'ın rakibi Beşiktaş'tan fazla koşamaz.